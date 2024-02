Ham ham hambáč i uzený podbradek. Na mlsné Čechy je políčeno lépe než kdy dřív

Pro to, aby Čechům jídlo nic neříkalo, udělaly socialistické školní jídelny, co mohly. Pachuť UHO s polystyrenovým knedlíkem cítíme na patře i po letech. Přesto Češi stále raději jí dobře a jejich rostoucímu apetitu vychází vstříc čím dál více restaurací a bister. Díky jejich majitelům opouštíme časy Univerzální Hnědé Omáčky a vstupujeme do doby Už Ho Ochutnej! Jaké podniky nás zaujaly?

