Když kočka leží, ve skutečnosti maká. Noční buzení lze zastavit, říká kočičí koučka

"Ne každý zvládne potlačit své ego, které kočky zkouší," říká kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová známá ze seriálu České televize Kočka není pes. V rozhovoru prozrazuje, proč nám zvířecí miláčci mňoukají ve tři hodiny ráno u hlavy, jak se dají vycvičit a jak nám mohou zlepšit osobní i vztahovou pohodu.

"Kočky jsou velké učitelky trpělivosti. Popravdě si myslím, že nám do života přichází, aby nás naučily to, co právě potřebujeme," říká kočičí koučka. | Foto: Archiv Kláry Nevečeřalové

Často se setkávám s tím, že mají lidé rádi buď psy, nebo kočky. Čím to je?

S tím bych úplně nesouhlasila, já se naopak ve své praxi často setkávám s lidmi, kteří mají psy i kočky. Myslím si, že jsme národ mazlíčkářů. Kočky jsou akorát náročnější povahy. Abyste ji mohli mít v domácnosti, musíte v mnoha ohledech potlačit své ego, což hodně lidí nedokáže.

V jakém smyslu?

Například v situacích, kdy má kočka názor, který se neslučuje s tím vaším. Bohužel jsme vychováváni k násilí, a když někdo dělá něco, co není vhodné nebo co se se nám nelíbí, chceme ho potrestat. U psa plácnutí funguje, ví, že udělal něco špatně. Jenže kočka je divoké zvíře, na rozdíl od psů má změněná jen čtyři procenta svých původních genů. Když půjdete na kočku násilím, tak vám jej vrátí. Spousta majitelů je proto zoufalých, protože nevědí, jak mají s kočkami pracovat. Když násilí nefunguje, jsou v koncích.

Nevnímáme kočky jako živé bytosti s jedinečným charakterem?

Ano. Snažíme se je všechny uniformovat do škatulky kočka. Ale stejně jako lidé i kočky jsou každá jiná. Některá je živá, mazlivá, jiná zase pohodlná a nekontaktní.

Když jsem byla malá, měla jsem obyčejnou pouliční kočku, která se nechtěla mazlit, a byla jsem z toho zklamaná…

Takoví kocouři a kočky jsou napůl zdivočelí a většinou nemají čas se mazlit, protože musí hlídat své teritorium a nahánět partnery kvůli rozšiřování genofondu. Často se pak stává, že když se kočka nechce mazlit, tak ji do kontaktu nutíme. Následně se začne schovávat a je ještě víc odtažitá. Má tendenci utéct, zmrznout nebo bojovat. Pokud ji například v náručí držíte násilím, poznáte, že je ve stresu už jen tím, že si olízne čumák. Následuje stažení uší, rozšířené zornice a mrskání ocasem. Pokud tohle všechno ignorujete, kočka vás může švihnout do obličeje. Nejedná se o agresi jako takovou, ale o následek nedorozumění, kdy si lidé se zvířaty nerozumí a neumí nebo nechtějí číst jejich signály.

Kočky nás učí, co právě potřebujeme

Kromě poukázání na absurditu násilí a důležitost respektu, co dalšího může kočka člověka naučit?

Kočky jsou velké učitelky trpělivosti. Popravdě si myslím, že nám do života přichází, aby nás naučily to, co právě potřebujeme. Já jsem byla vždy velmi netrpělivý člověk a kočky mě naučily zpomalit a dát věcem čas.

Můžete dát konkrétní příklad?

Například když vám kočka ve tři hodiny ráno mňouká u hlavy, že chce najíst a vy ji nezabijete. Kočky nás totiž umí dostat na největší okraj, který jsme schopni zvládnout.

Proč kočka mňouká ve tři hodiny ráno?

Často je nevybouřená nebo má špatné návyky. Velmi často to souvisí s krmením hned po probuzení páníčka. Kočky jsou velmi inteligentní a mají perfektní přehled o čase. Když vědí, že je krmíte v sedm ráno, zkusí vás vzbudit o půl sedmé. Vstanete, protože si řeknete, že je ta půlhodina už jedno. Kočku tak pozitivně namotivujete a příště vás zkusí vzbudit v šest ráno, až se postupně dostane na třetí hodinu. Moje rada je kočku nekrmit hned, když vstanete z postele. Krmte ji, až když si vyčistíte zuby, dáte si snídani nebo těsně před odchodem, aby kočka neměla spojené, že jakmile se dotknete nohama země, dostane nažrat.

Neměli bychom se od koček učit také jejich schopnost válet se a odpočívat?

Je jen zdání, že zvíře nic nedělá. Kočka je rychloenergetický lovec, takže vstřebává a střádá energii na lov. I v okamžiku, kdy zdánlivě odpočívá, je na jedno oko vzhůru a pozoruje, co se kolem ní děje. Je ve střehu, aby vyhnala potenciálního predátora. Proto mohou být problémová škrabadla u oken. Kočku může stresovat výhled z okna, kde se stále něco děje. Klienti mi pak říkají: "Naše kočka celý den proleží na okně a pak se počůrá na pohovku." A to je právě ono, kočka neleží, ona ve skutečnosti maká. V takových případech doporučuji statické fólie do oken.

I kočky se dají vycvičit

Na mě vždycky kočky působily, že si dělají, co chtějí…

Dělají si, co chtějí, když jim to dovolujeme. Máme v sobě zakořeněné, že se kočka nedá vychovat, ale není to pravda. Dá, jen na ni nesmíme tlačit silou a agresí. Sama kočky trénuji a umí si sednout, lehnout, jít u nohy, a když jim řeknu, ať slezou ze stolu, tak seskočí. Musíte je ale trénovat pozitivní motivací, aby věděly, že se jim dané chování vyplatí. Pak jsou schopné spolupracovat a udělat cokoliv.

Řešíte s klienty některé opakující se věci, problémy?

Je to taková trojice - noční buzení, močení v domácnosti a agrese, kdy zvířata například ničí nábytek. Majitel vidí, že s kočkou není něco v pořádku, ale neví, co s ní. Proto potřebují vhled z vnější strany. Ale močení je nejčastější. Často se směju, že jsem největší odborník na čištění moči v České republice.

Nevadí vám, že se zabýváte pořád tím stejným?

Ani ne. Za močením koček v domácnosti může stát tisíc důvodů - od toho, že není spokojená s kočkolitem, až po vážný zdravotní stav. I když to řeším 11 let každý den, kočky mě umí stále překvapit. Často se stává, že přijedu za klientem, který říká, že viděl všechny díly Kočka není pes, vyzkoušeli vše možné a už nevědí. Často se pak ukáže, že je to nějaká blbost, jako že vám například netěsní dveře do světlíku.

Moje kočka léčí migrénu

Řešila jste někdy sama se svými kočkami nějaký zapeklitý problém?

Bylo to ještě v době, než jsem s kočkami začala pracovat. Divila jsem se, proč jedna moje kočka začala lehávat před záchodem - který byl tehdy zakrytý - a pak jsem zjistila, že tam leží, protože uvnitř vězní kocoura, který byl k ní agresivní. Řešila jsem, co s tím, a kamarádka mi tehdy poradila, ať vyřežu otvor z druhé strany. Ukazuje to, jak je někdy důležité mít pohled z vnější strany. Často se totiž jedná o hloupé problémy a jednoduchá řešení, které ale jako majitelé zvířat a obyvatelé dané domácnosti nevidíme.

Existují studie, které potvrzují, že vrnění koček je léčivé a umí urychlit hojení ran. Umí tedy kočky léčit?

Jsem o tom přesvědčená. Moje kočka Lunička je odbornice na gynekologické problémy. Když problém přijde, Lunička mě zalehne, provrní a je to pryč. Také jsem migrenik, a když mě bolí hlava, přiběhne zase kocour Barbucha, který mi zalehne hlavu, uspí mě, provrní mi ji, a když se vzbudím, je mi dobře, aniž bych si vzala medikaci. Takovéhle dovednosti ale samozřejmě nemají všechna zvířata. Mým ostatním dvěma kočkám je jedno, když je mi zle, jen sedí a koukají, jestli dostanou granule. Navíc kočky tohle dělají jen pro lidi, které opravdu milují.

Myslím si, že nám vždy do života přijde kočka, která má nějaké poslání, i když nevíme jaké. Znám desítky případů, kdy kočka rozvedla pár v nefunkčním vztahu. Zpětně mi říkali, že to bylo to nejlepší, co se jim mohlo stát. Jednu klientku zase zachránil kocour před domácím násilím. Její partner na ni útočil a kocour byl následně agresivní. Řešili jsme agresivitu kocoura, až se postupně ukázalo, odkud jeho chování plyne. Klientka tak díky kocourovi vzala odvahu a od manžela odešla. Nedávno mi psala, že nechat si raději kocoura než manžela bylo nejlepší rozhodnutí. Kočky jsou velmi citlivá zvířata a umí vypíchnout slabou část, ve které potřebujeme posílit a pomoct.

