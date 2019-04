Kim Kardashianová se chce stát právničkou. Trestní právo zvládám levou zadní, tvrdí

před 10 minutami

Americká celebrita a modelka by si chtěla udělat právnické zkoušky do tří let, aby se mohla stát právničkou se specializací na trestní právo. Kardashianová začala se čtyřletou stáží v právní firmě v San Francisku loni v létě. Manželka Kanyeho Westa loni v Bílém domě probírala s prezidentem Donaldem Trumpem reformu vězeňského zákona a milost pro 63letou Alice Marii Johnsonovou, která si v Alabamě odpykávala trest za nenásilný drogový delikt.

"Musela jsem o tom hodně přemýšlet. Zavolali mě z Bílého domu, abych jim pomohla změnit systém omilostnění. Sedím si tak v Rooseveltově pracovně se soudcem, který odsoudil řadu kriminálníků i velmi mocných lidí, a říkám si: 'Sakra, potřebuju o tom vědět víc.'," řekla populární televizní hvězda americkému magazínu Vogue. Britský deník The Guardian připomíná, že Kardashianová tak bude následovat svého otce, který byl právníkem v týmu obhajujícího sportovce O. J. Simpsona. Ten byl souzen za vraždu dvou lidí a později také za loupež a únos. V roce 2017 však byl podmínečně propuštěn. Kim Kardashian se sešla s Trumpem v Bílém domě. Televizní hvězda lobbovala za milost vězeňkyně číst článek "Během víkendů měli v našem domě kancelář. Můj otec měl knihovnu a také skrytou šatnu, ve které byly všechny důkazní materiály O. J. Simpsona. Vždycky jsem tam slídila kolem, forenzní zprávy mě strašně zajímaly," dodala Kardashianová. "(Případ) nikdy nedělá jedna osoba, vždycky je to kolektiv lidí. A vždycky jsem znala svou roli, ale cítila jsem, že chci bojovat za lidi, kteří splatili své dluhy společnosti. Myslím, že systém by mohl být jiný. Chtěla jsem bojovat za jeho zlepšení, a kdybych měla lepší znalosti, mohla bych udělat víc," citoval ji britský deník. Kardashianová se nyní učí právnickému vzdělání od dvou kalifornských mentorek-právniček. Týdně musí strávit studiem 18 hodin. Během léta by pak měla absolvovat první část právnických zkoušek. Když je zvládne, může pokračovat v navazujícím tříletém studiu práva. "První rok studia musíte zvládnout tři předměty: trestní právo, delikty a smlouvy. Delikty si pletu nejvíc, smlouvy jsou nudné a trestní právo zvládám levou zadní," sdělila celebrita s tím, že svůj první test udělala na sto procent. "Bylo to pro mě fakt jednoduché," dodala. Podle jejích slov ji nejvíc "zabíjí" čtení. "Je to tak časově náročné. Konceptům porozumím během dvou vteřin," nechala se slyšet Kardashianová. Pokud své studium zvládne, mohla by se v roce 2022 stát manželka Kanyeho Westa právničkou v oblasti trestního práva.