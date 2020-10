Karlova univerzita má vlastní pivo, inspirovala se číslem π

Ženy na Slovensku nebudou muset na podstoupení interrupce čekat po poučení lékařem déle než dosud, rozhodl v úterý hlasováním parlament. Zpřísnění pravidel prosazovala konzervativní skupina poslanců vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLANO) premiéra Igora Matoviče. Projednávaná předloha i hlasování o ní rozdělily koalici, která má ve sněmovně pohodlnou většinu. Počet interrupcí na Slovensku dlouhodobě klesá.

Návrh počítal kromě jiného s tím, že interrupci bude možné vykonat až po čtyřech dnech od chvíle, co lékař odešle hlášení o poučení ženy o zákroku či například o možnosti absolvovat utajený porod národnímu centru zdravotnických informací. To by znamenalo zdvojnásobení lhůty, která se ale neuplatňuje v případě ohrožení zdraví nebo života ženy.