Stále více lidí se potýká s nepříjemným problémem – nemají ve svém životě nikoho blízkého. Na to se rozhodla reagovat čínská vývojářská společnost Moonscape Technologies a vytvořila novou aplikaci, jejímž účelem je zajistit těmto lidem větší bezpečnost.
Novinka na trhu mobilních aplikací se jmenuje Are You Dead?, což by se dalo přeložit jako Jsi mrtvý?. Její princip je přitom velmi jednoduchý. Pomáhá totiž udržet přehled o tom, zda jsou vaši příbuzní či známí naživu.
Každý uživatel si nastaví nouzový kontakt a poté se musí aplikaci minimálně jednou za dva dny přihlásit a dát tak najevo, že je v pořádku. Pokud tak neučiní, aplikace na uvedený kontakt odešle upozornění, že se možná něco děje.
Na první pohled by se mohlo zdát, že budou novinku využívat především senioři, kteří žijí sami. Překvapivě si ji ale oblíbili spíše mladí lidé, kteří žijí ve své domácnosti sami. V Číně, odkud aplikace pochází, jich podle odhadů deníku Global Times do roku 2030 bude žít až 200 milionů.
Uživatelé horkou novinku uvítali
„Mám strach, že kdyby se mi něco stalo, mohl bych zemřít sám v pronajatém bytě a nikdo by se to nedozvěděl. Proto jsem si aplikaci stáhl a jako nouzový kontakt jsem nastavil svou matku,“ uvedl v internetové diskusi jeden z uživatelů.
„Lidé, kteří žijí sami v jakékoli fázi svého života, potřebují něco takového, stejně jako introverti, lidé trpící depresí, nezaměstnaní a další osoby v zranitelných situacích,“ sdělil podle BBC další fanoušek novinky.
V poslední době je aplikace velmi hojně stahovaná. V domovské Číně obsadila první místo, v zahraničí, kde je dostupná pod názvem Demumu, se také drží na předních příčkách žebříčku – a to i přesto, že je placená.
Čeští uživatelé si novinku mohou stáhnout také, zatím ale pouze pro operační systém iOs. V App Store je nyní dostupná za cenu 29 korun.
Autoři aplikace svou identitu tají
O autorech této žhavé novinky není příliš mnoho dostupných informací. Jednat by se mělo o trojici vývojářů, kteří jsou všichni narození po roce 1995. Kvůli lehce kontroverznímu názvu aplikace se stali terčem kritiky a v důsledku toho se nechali slyšet, že zvažují jeho změnu.
V budoucnu plánují připravit také speciální verzi určenou právě seniorům, kteří jsou samotou ohroženi nejvíce. Navíc podíl seniorů v populaci nejen v Číně, kde dosahuje pětiny celkového počtu jejích obyvatel, celosvětově vzrůstá. Jistě by si tak v rámci této skupiny aplikace našla své příznivce.
Hodnota jejich společnosti v poslední době velmi prudce narůstá. Jeden z vývojářů, který si říká pan Guo, řekl čínským médiím, že s kolegy chtějí získat peníze prodejem 10 procent společnosti, která má nyní hodnotu milionu jüanů (asi tři miliony korun). To je pravděpodobně mnohem více než 1 000 jüanů, které podle nich stála samotná výroba aplikace.
Dobrá myšlenka vyvolává znepokojivé otázky
Jedná se jistě o zajímavý nápad, ovšem vyvolává také mnoho znepokojivých otázek. Ta nejpalčivější je zřejmá – skutečně je společnost v takovém stavu, kdy se lidé bez speciálních programů v telefonu nedočkají pomoci? Nebylo by jednodušší svým blízkým zkrátka pravidelně telefonovat, když už se nemůžeme vídat osobně?
Zatím také nelze určit, jak úspěšná bude aplikace na českém trhu. Fakt, že pochází z Číny, by totiž část uživatelů mohl odradit, a to především z bezpečnostních důvodů a kvůli tomu, jakou pozici Čína v rámci geopolitické situace zastává.
Zdroj: BBC
Loňský finalista Alexander Zverev vstoupil do tenisového Australian Open úspěšně. Třetí nasazený Němec porazil v 1. kole Kanaďana Gabriela Dialla 6:7, 6:1, 6:4, 6:2. Příště narazí na domácího Australana Alexeie Popyrina, nebo Francouze Alexandreho Müllera.