Lze fungovat bez léků, musíte si ale odpovědět na pár otázek, říká "holka z lékárny"

Češi stále častěji berou antidepresiva a nárůst užívání je vidět hlavně mezi mladými. "Spousta z nás může fungovat i bez léků, když se zamyslíme nad tím, co děláme," říká farmaceutická asistentka Martina Lachnittová, která o svých zkušenostech píše na blogu Deník holky z lékárny.

Před osmi lety jste začala zveřejňovat na Facebooku své zkušenosti z lékárny, teď jste vydala druhou knihu a máte také účet na Instagramu. Co vás inspirovalo k tomu rozjet "značku" Deník holky z lékárny?

Spousta lékárníků si své vtipné zkušenosti zapisuje, akorát já jsem je nechtěla psát do šuplíku. Když jsem postupem času získala na Facebooku téměř deset tisíc sledujících, oslovilo mě nakladatelství Albatros. Ozvali se mi dva měsíce před termínem porodu, takže jsem byla skeptická. Nakonec se mi před návratem do práce podařilo napsat knihy dvě.

Sdílíte především vtipné zážitky, co vás ale jako farmaceutickou asistentku štve?

Lidé často nevědí, že lékárna je zdravotní zařízení a lékárník či farmaceutický asistent je zdravotník. Myslí si, že v lékárně stojí prodavačky, přitom jsou to lidé, kteří mají pětileté vzdělání na vysoké škole nebo tříleté vzdělání na vyšší odborné škole. Jedna zákaznice dokonce své asi šestileté dceři, která s ní byla v lékárně, přede mnou řekla: "Vidíš Maruško, měla by ses dobře učit, protože když budeš mít špatné známky, budeš tady stát jako paní prodavačka v lékárně."

Pojďme tedy vysvětlit, v čem spočívá vaše práce…

Hlídáme recepty, které lékaři předepíšou. Jsme jen lidé a někdy se stane, že se doktor uklepne nebo upíše. Také se stává, že zákazník přinese recepty od tří různých odborníků, takže kontrolujeme, aby množství látek nebylo vysoké nebo aby si navzájem neškodilo. V některých lékárnách se v laboratořích připravují masti, roztoky, oční i ušní kapky, kapsle. Lidé s námi mohou konzultovat své problémy a my jim poradíme. Studujeme anatomii, fyziologii, farmakologii i bylinky.

Antidepresiva vydáváme čím dál častěji

Jaký máte názor na bylinky a homeopatika?

Lékárník by měl být v první řadě profesionál, a když přijde pacient s tím, že chce bylinky a homeopatika, neměl by mu je vymlouvat či se vysmívat. Měl by s klientem zkonzultovat jeho volbu podle aktuálního zdravotního stavu. Pokud nicméně opakovaně a dlouhodobě pacient chodí s vysokým tlakem, lékárník mu může poradit, že by možná bylo vhodné zamyslet se nad léčbou a zkusit brát i léky na tlak. Já vždy volím variantu: "Pojďme to zkusit takhle a uvidíme." Do toho spadá jak léčba prášky, tak doplňky stravy i bylinkami.

Na vašem Instagramu jsem se dočetla o ženě, která přišla do lékárny se slovy: "Chci nějaké doplňky jídla, ať jsem zdravá." Setkáváte se s takovým přístupem často?

Je to tak. Lidem velmi často doporučujeme v rámci jejich léčby upravit jídelníček, zařadit pohyb, pestrou stravu a dobře spát. A také říkáme: "Nestresujte se." Pacienti to ale většinou nechtějí slyšet. Přitom se jedná o velmi důležité a jednoduché věci, které léčbu ovlivňují. Stejně tak přichází lidé, kteří řeknou, že chtějí něco na hubnutí, aby se nemuseli hýbat a držet dietu. Lék na dietu je ale podpůrná berlička, urychluje spalování. Důležité je, abyste měli přirozený pohyb a pestrou stravu.

Pozorujete nárůst prodeje některých léků?

Obecně je znát, že se čím dál víc stresujeme. Lidé si chodí pro léky na zklidnění, na spaní a pro antidepresiva. Předepisují se také čím dál mladším lidem. Nejspíš to ukazuje, že je na nás dnešní doba rychlá a nedokážeme v ní existovat.

Jaká situace se v lékárně opakuje a už ji nemůžete vystát?

V kurzu je teď hodně magnesium, které propagují také různí influenceři. Magnesium pomáhá s dlouhodobou únavou, křečemi… Lidé si pro něj chodí každý den. Často ale vysvětlujeme, že magnesium je hořčík a že nemůžou mít hořčík bez magnesia nebo hořčík s magnesiem. Stejně tak vysvětlujeme, že čím méně je hořčík vstřebatelný, tím je levnější. Na kvalitním hořčíku doporučuji nešetřit. Další oblíbené téma mezi lékárníky jsou náplasti. Lidé řeší jestli stříhanou, vcelku, jakou velikost, papírovou a že nejlepší je ta, kterou dělali komunisti… Náplasti jsou věčné téma.

Plyne z nepochopení lékáren jako zdravotnického zařízení také nedodržování diskrétní vzdálenosti a netrpělivost zákazníků, když s pacientem konzultujete léčbu?

Ano. V lékárně není diskrétní zóna kvůli covidu, ale kvůli diskrétnímu poradenství.

Lékárna žije z analgetik

U zdravotníků se často skloňuje syndrom vyhoření. Jak jste na tom vy?

Je velkým tématem, já sama s ním zkušenost nemám. Nicméně díky blogu mi píše spousta zdravotníků, že z oboru odešli. Práce s lidmi je vyčerpala.

Jak se mu dá v lékárně předcházet?

Každý to má nastavené jinak. Pro mě je důležité nebrat si příběhy pacientů příliš k srdci a umět lékárnu vypnout. Jít se vyvětrat ven a věnovat se tomu, co člověka baví. Někde jsem zaslechla myšlenku, že by měl mít každý zdravotník možnost navštěvovat psychologa. To by bylo samozřejmě skvělé. Současný systém nicméně není nastavený tak, aby měli o obor zájem noví lidé. Buď můžete studovat tři roky vyšší odbornou školu a stát se farmaceutickým asistentem nebo pět let bez mezistupně a stát se magistrem či magistrou. Pro spoustu lidí není vyšší odborná škola a její titul atraktivní, jiným zase nedává smysl studium bez bakalářského mezistupně, protože se spousta z nich bojí, že studium nezvládnou a zůstanou po čtyřech letech bez titulu.

Je tedy nedostatek lékárníků a lékárnic?

Ano, nové lékárny vznikají neustále, řetězce jedou ve velkém, ale nemají stabilní personál. Otvírá se spousta lékáren, aniž by by byly personálně naplněné. V těch pak pracují takzvaní lítači, což jsou lékárníci, kteří jsou dva dny v týdnu v jedné lékárně a pak jedou přes celý kraj jinam. Znám samozřejmě i skvělé "lítače", ale někteří pak necítí k místu, kde pracují a k lidem, které obsluhují, závazek. Je jim jedno, co se bude dít v zázemí, jak se vyvíjí a jak se chovají ke klientům, které nejspíš už víckrát neuvidí.

Jak často si kupujeme analgetika jako Ibalgin a Paralen?

Z analgetik obecně lékárna žije. Denodenně vydáme několik krabiček. S nástupem podzimu pak prodáváme také hodně horkých léčivých nápojů. Problém je, že spousta lidí je vnímá jako čaj. Dají si paralen a k tomu ještě horký nápoj, ve kterém je ale také paracetamol. Také jej vnímají jako lék na všechny problémy jako například bolest v krku. Horký nápoj je ale určený na bolest z nachlazení a chřipky.

Jaké vitaminy je dobré užívat na denní bázi?

Doporučila bych zmiňovaný hořčík, vitamín C i vitamín D na imunitu. Naopak bych nedoporučila multivitaminové komplexy, kdy má jedna tabletka obsahovat všechny minerály a vitamíny. Jedna látka v ní bude kvalitní, vstřebatelná, ale ostatní ne. V první řadě bych se ale zamyslela nad tím, jak žijeme, co jíme a pijeme. Je důležité mít pohyb, nějaký čas pro sebe, odpočinek a kvalitní spánek. Spousta z nás může fungovat i bez léků, když se zamyslíme nad tím, co děláme. Snídali jste? Co jste dnes jedli? Kolik jste vypili slazených limonád? Byli jste se projít?

Spotlight: Expert popsal, kam se "ztrácí" léky z Česka: Dostupnost bude od října ještě horší (29.7.2024)