Ušetřit znamená vědět, za co utrácím. Čech napsal aplikaci, která vám s tím pomůže

Pořádek dělá přátele a u srovnaných účtů to platí dvojnásob. Své o tom ví i David Vávra, autor aplikace Settle Up, která funguje jako chytrý dlužníček. Uživatelům nabízí možnost hromadně zaznamenávat finanční výdaje a mít tak dobrý přehled, kdo komu dluží kolik peněz. "Oblíbená je při skupinovém cestování nebo mezi partnery, kteří chtějí mít srovnané výdaje na společnou domácnost," říká Vávra.

Aplikace, kterou dnes aktivně používá více než 800 tisíc uživatelů, přitom začala jako obyčejný školní projekt. "Nikdy mě nebavilo dělat úkoly jen tak do šuplíku," vysvětluje absolvent elektrotechnické fakulty na ČVUT David Vávra. Settle Up tak podle něj vznikal postupně v rámci nejrůznějších předmětů, až se z něj nakonec stala i diplomová práce.

Coby softwarový inženýr disponuje David Vávra zvláštní superschopností zkombinovat praktické s užitečným a nejinak tomu bylo i v případě Settle Upu. "Vždycky, když jsme jeli s kamarády na hory nebo na vodu, řešily se peníze. Někdo platil ubytování, někdo půjčení lodí a pak si všichni schovávali účtenky a horko těžko je přepisovali do excelových tabulek," vzpomíná Vávra. "Nakonec v tom byl akorát chaos a lidé na sebe ještě byli naštvaní," dodává s tím, že vždycky, když v životě narazil na nějaký problém, začal přemýšlet, jak by se dal vyřešit právě pomocí aplikace. "Myslím, že se tomu říká profesní deformace," směje se.

"Když jsme se třeba s manželkou hádali o rozdělení domácích prací, prostě jsem vytvořil spreadsheet (interaktivní aplikace pro organizaci, pozn. red.), který nám je rozdělil a fungujeme podle něj doteď," popisuje Vávra výhody užití aplikací v běžné domácnosti. Z praktických důvodů podle něj vznikl také Settle Up. "Původně to měla být aplikace pro kamarády, kam se bude třeba v rámci společného výletu zaznamenávat, kdo co platil. Aplikace vše nakonec rozpočítá tak, aby všichni viděli, kolik kdo komu dluží, a mohli se náležitě vyrovnat," osvětluje Vávra základní princip celého projektu.

Rozdělit si účet? Neslušné, myslí si v Itálii

"Vždycky to pro mě byla jen bokovka k hlavní práci. Nikdy jsem se tomu úplně naplno nevěnoval," pokračuje Vávra, který od absolvování vysoké školy vystřídal vícero pozic napříč korporáty a různými menšími i většími firmami. Pracoval například ve Škodovce nebo pro českou nadnárodní společnost Avast. "Testoval jsem si na té aplikaci různé nové technologie, které se používaly tam, kde jsem zrovna pracoval," říká.

Teď se však chce Vávra začít své aplikaci věnovat naplno. "Už takhle má Settle Up zajímavé finanční výnosy. Pokud se nám do budoucna podaří je zdvojnásobit, budeme se pohybovat v částkách, které v pohodě uživí náš čtyřčlenný tým," popisuje plány do budoucna. Třem vývojářům a jedné datové analytičce podle něj nahrává i fakt, že konkurenční americká aplikace Splitwise letos značně omezila funkce v neplacené verzi. "Uživatelé najednou mohou zadat jen omezený počet plateb, což je třeba na dovolené dost nepoužitelné," přibližuje vývojář.

Do karet jim hraje i fakt, že zatímco konkurence vládne na trhu za velkou louží, Settle Up se větší oblibě těší doma v Evropě. "Nejvíc aktivních uživatelů máme ve Španělsku a obecně ve státech na jihu kontinentu. Důvod je přitom jednoduchý. Tady v Česku jsme zvyklí, že když jdeme s přáteli do restaurace na večeři, každý si svůj účet platíme sám. Jenže Španělé nebo třeba Italové to tak nemají. Číšníci tam nejsou zvyklí účet rozpočítávat, a když to po nich někdo chce, považují to za neslušné. Takže tam se taková aplikace určitě hodí," uzavírá David Vávra.