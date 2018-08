Pazderková: Děsí mě Babišovo skupování nás všech. Byla jsem pokrytec, Klus mi otevřel oči

Koncem července se Iva Pazderková rozhodla, že nebude poskytovat rozhovory a spolupracovat s vydavatelstvím Mafra a vystupovat na akcích, které finančně podporuje Andrej Babiš. „Vyhledala jsem si, co všechno je s ním propojeno, a svým prohlášením jsem chtěla umožnit dalším lidem, aby si toho také všimli. Vyděsilo mě, co všechno vlastní,“ říká v rozhovoru herečka, zpěvačka a moderátorka.

Od vašeho prohlášení na Twitteru a Instagramu, ve kterém odmítáte spolupráci s vydavatelstvím Mafra a vystupování na akcích jištěných penězi Andreje Babiše, uběhl více než týden. Pořád si za tím stojíte?

Čím dál tím víc. Myslím si, že to mělo správný efekt. Uvědomila jsem si díky Tomáši a Tamaře Klusovým, že jsem nebyla dostatečně důsledná, přestože se považuju za poměrně aktivního občana. Babišovo plíživé skupování nás všech je daleko větší a daleko strašidelnější, než jsem si myslela. Vyhledala jsem si, co všechno je s ním propojeno, a svým prohlášením jsem chtěla umožnit dalším lidem, aby si toho také všimli. Následná debata, jestli se nám to takto líbí a zdali to není nebezpečné, je už na každém z nich.

Proč jste se k tomu odhodlala až teď?

Protože mi to došlo až teď. To je celé. Sama jsem netušila, kolik toho Andrej Babiš vlastní, vyděsilo mě to. V životě je běžné, že vám někdo nebo něco otevře oči.

Nebýt Tomáše Kluse, tak byste se k tomu neodvážila?

Tomáš mi pomohl. Nedávno jsem dala titulní rozhovor magazínu Ona DNES a nebylo mi z toho dobře, protože jsem samozřejmě věděla, že za vydavatelstvím Mafra stojí pan Babiš (Andrej Babiš vložil v roce 2017 akcie svých firem Agrofert a SynBiol kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů, pozn. red.). Měla jsem sice špatné svědomí, ale rozhovor jsem poskytla. Byla jsem v mnoha směrech pokrytecká a sama jsem si to vesele tolerovala. Došlo mi, že tudy cesta nevede. Situace, ve které se nacházíme, už totiž kompromis neunese. Chápu, že co teď řeknu, může znít pateticky, ale věřím, že se třeba i díky této debatě začnou mladí lidé zajímat o politiku, půjdou volit a budou se aktivně podílet na chodu našeho státu.

Není váš bojkot akorát dalším vyhroceným gestem v již tak vyhraněné náladě ve společnosti?

(Zamyslí se) Ne, nemyslím si to. Nikomu přece neříkám, co má dělat. Řídím se zdravým selským rozumem. Debata jako taková společnost neštěpí. A že nebudu dávat rozhovory pár médiím a nebudu kupovat určité potraviny, to přece není štěpení společnosti.

Nafukují tedy celou kauzu média?

Jen ať ji nafukují, ať to je vidět a slyšet.

Co vám konkrétně na Andreji Babišovi vadí?

Myslíte kromě lhaní, trestního stíhaní, usvědčení ze spolupráce s StB, zneužívání evropských dotací a spolupráce s politickými stranami, které popírají hodnoty, jež v životě uznávám? Není přece v pořádku, že má náš premiér pod palcem jednu z největších mediálních skupin v České republice.

Jak na vaše prohlášení reagují kolegové?

Jsou divadelní prázdniny, takže se s tolika kolegy nepotkávám, ale ti, s kterými jsem mluvila, to podporují. Na druhou stranu je v pořádku, pokud se mnou všichni nesouhlasí. Ale 99 procent lidí, co mi píšou, zastává stejný názor.

Překvapila vás pozitivní vlna reakcí?

Ano, protože jsem zvyklá na ostřejší reakce kvůli malichernějším věcem. (smích) Lidi to asi berou vážněji, protože se to týká nás všech a naší budoucnosti.

Řešení je v nás, občanech České republiky. Důsledně se při dalších volbách zajímejme o konkrétní lidi a volme tak, abychom měli pocit, že náš zástupce bude hájit stejné hodnoty, které zastáváme.

Možná berou, ale podle srpnového průzkumu agentury STEM zůstává Andrej Babiš nejpopulárnějším politikem v zemi.

Ale jeho popularita už klesá. Pan Babiš je výtečný řečník a nesmírně inteligentní člověk. Kolik tady máme výrazných politických osobností, které by někdo dokázal bez přemýšlení jmenovat? Když se volil prezident, tak se mezi mými známými ozývaly hlasy, že budou volit Miloše Zemana kvůli tomu, že je osobnost. To je sice neoddiskutovatelná pravda, ale mně to přijde na úřad prezidenta opravdu málo.

Zatím se ke "Klusově bojkotu" připojili Jiří Macháček, Matěj Ruppert, Aňa Geislerová, Petr Fiala… Nečekala jste, že strhnete větší vlnu?

Čekala, ale chápu to. Nedávno jsem mluvila s kolegou o tom, že hraje v inscenaci, jejímž partnerem je Agrofert. Chtěl by také eliminovat aktivity spojené s jeho společnostmi. Ale on tu roli hraje už dva roky, je logicky vázán smlouvou a říkal: 'To mám teď odejít?' To mi přijde jako úplný nesmysl! Když máte nasmlouvanou práci, nemůžete od ní utéct a nechat tak všechny kolegy a produkci na holičkách. Ale můžete eliminovat nové věci. A možná z podobných důvodů se zatím tolik lidí nepřidalo. Nebo mají zkrátka jiný názor.

Když takto otevřeně kritizujete Andreje Babiše, tak jaká je pro vás ideální politická realita? Představte si, že premiér dá na vaše slova a rezignuje. Co pak?

Pak si koupím ostrov na Seychelách, protože dostanu Nobelovu cenu za manipulaci. (smích) Upřímně? Nevím. Je těžké vybírat, kdo tam zbyl jakž takž s čistýma rukama. Máme vůbec nějaké zástupce, u kterých má člověk pocit, že jim jde opravdu o náš stát?

To zní jako velká deziluze z české politiky.

Ano, mám takový pocit. Řešení pro mě pravděpodobně neexistuje v současném složení naší vlády. Jakkoliv to zní naivně, to řešení je v nás, občanech České republiky. Důsledně se při dalších volbách zajímejme o konkrétní lidi a volme tak, abychom měli pocit, že náš zástupce bude hájit stejné hodnoty, které zastáváme.

Děláte pro to něco i mimo sociální sítě?

Jestli máte na mysli debaty s lidmi třeba po vystoupení, pokud na to dojde, tak ano. Konstruktivní a klidný dialog a diskuse jsou nesmírně důležité. Sama jsem se musela naučit v klidu poslouchat druhého člověka, který má opačný názor. Snažit se pochopit, proč ho má a zamyslet se nad tím, jestli třeba jeho argumenty nejsou relevantní. Ale musí to fungovat i obráceně, jinak proti sobě budeme stát jako dvě armády. Nejde o to někomu měnit názor za každou cenu, ale klást si navzájem správné otázky a odpovídat na ně. Tomu se říká dialog a ten je poslední dobou čím dál těžší vést.

A kdyby s vámi chtěl vést dialog Andrej Babiš a pozval vás na schůzku?

(dlouze přemýšlí) Otázka je, jestli bych tam nešla jen kvůli tomu, abych dokázala, že umím vést dialog. Ale já Andreji Babišovi nevěřím. Šla bych tam asi jen z principu, že nechci kázat vodu a pít víno. Nevěřím, že by to k něčemu bylo.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček přirovnal prohlášení Tomáše Kluse, Jiřího Macháčka i to vaše k antichartě. Jak na vás jeho slova působí?

(smích) Já ho na Twitteru sabotuju, nechci ve svém věku dostat infarkt. Ale je to borec, fakt bych chtěla, aby mi napsal stand-up. Teď vážně, něco tak hloupého jsem už dlouho neslyšela. Zajímalo by mě, kdo je potom ta charta. Je to snad Agrofert? Pokud ano, tak jsem si sama ve své hlavě právě podepsala antichartu. (smích) To vážně není možné, jeho arogance nezná hranic.

Mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat ANTIBABIŠ. A odsoudit zaprodance a samozvance: https://t.co/36TIMzlHqH — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) July 30, 2018

Web Expres.cz, který patří pod Mafru, napsal, že se nechcete účastnit akcí jištěných penězi velkých společností…

Není vůbec pravda, že se nechci účastnit akcí jištěných penězi velkých společností, nechci se účastnit akcí jištěných penězi AB. To je právě ta jemná manipulace s informacemi!

Dobře. Redakce Expres.cz dále podotkla, že vaše "gesto poněkud bledne ve světle toho, že kalendář akcí, na který odkazuje na svých webovkách, zeje prázdnotou". Co vás tedy momentálně živí?

Pořád to samé. Pravda je daleko legračnější a prostší. Na stránkách mám napsána jen svoje divadelní představení, a to kdo ví jestli, protože se tam mají doplňovat automaticky. Svým webovým stránkám se skoro nevěnuji a nepíšu tam výjezdy se stand-upem nebo firemní a jiné akce, na kterých účinkuji. Všem se moc omlouvám za to, že můj web zeje prázdnotou. Zkusím s tím něco udělat.

