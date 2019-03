Objevil jsem jedinou sochu da Vinciho, tvrdí vědec. Podle muzea je to spekulace

před 1 hodinou

Socha madony se smějícím se dítětem, která patří do sbírek londýnského Muzea královny Viktorie a prince Alberta (V&A) a o jejímž autorovi se vedou spory už přes sto let, je dílem Leonarda da Vinciho. Tvrdí to neapolský profesor umění a historie Francesco Caglioti a jeho tým. Má-li pravdu, je to jediná známá socha tohoto renesančního umělce. Muzeum o tom ale přesvědčeno není.

Vždy se mělo za to, že Leonardo da Vinci tesal sochy, neexistuje ale žádný důkaz o jeho autorství některého z existujících trojrozměrných děl. Podle italských odborníků ale socha madony se smějícím se dítětem nese Leonardův rukopis. Vytvořil ji prý kolem roku 1472, kdy mu bylo asi dvacet let a byl žákem florentského umělce Andrey del Verrocchia. Hypotézu podle Cagliotiho podporují dva zásadní detaily. Látka, která splývá s nohou ženy, a její pohyb se podobají studiím drapérií, které v té době Leonardo vytvářel. Jeho skicám odpovídá také tvář dítěte. Necelých 50 centimetrů vysoká soška byla v průběhu let přisuzována řadě florentských umělců 15. století, podle současné teorie je autorem Antonio Rossellino. Odborníci na Leonarda da Vinciho se na Cagliotiho teorii dívají skepticky. "Kde je důkaz?" ptá se profesor umění univerzity v Lipsku Frank Zollner. "Nemáme žádné sochy od Leonarda, takže není s čím srovnávat. A úsměv? Už (známý historik umění) Ernst Gombrich poukázal na to, že úsměv typu Leonardo je prvkem, který Leonardo převzal od Verrocchia," dodal Zollner. Mluvčí muzea V&A potvrdil, že v tuto chvíli se autor sochy oficiálně měnit nebude. "O potenciálním autorství Leonarda da Vinciho se spekuluje od roku 1899, takže práce profesora Cagliotiho tuto debatu znovu otevírá," uvedlo muzeum v e-mailu serveru Artnet. 24 fotografií Leonardo da Vinci v Praze. Génius, který předběhl dobu