Hotel ve vesmíru. Americká firma chce nabídnout 450 lůžek na oběžné dráze

Od doby, kdy první člověk přistál na Měsíci, uplynulo padesát let. Změnila se technika i vědomosti, zůstaly sny a nesplněné touhy. Na to, jak vesmír obydlet, se snaží přijít čím dál více firem, jednou z nich je i kalifornská společnost Gateway Foundation, která chce do roku 2025 do vesmíru dopravit hotel. Stanice jménem Von Braun bude lítat mezi hvězdami a ubytuje až 450 lidí.

Von Braun Station bude založená na technologiích, které už využívá Mezinárodní vesmírná stanice z roku 2000. Oproti ní ale loď nebude jen pro vědce, firma Gateway Foundation jasně naznačuje, že do vesmíru bude moct každý, kdo na to má peníze. Firma chce lidem nabídnout luxusní ubytování s kinem a koktejlovým barem. Oproti konkurenčním projektům, bude mít Von Braun velkou výhodu - rotující kruhovitá konstrukce, která se bude skládat z celkem 24 modulů, vytvoří umělou gravitaci a vyrovná stav bez tíže. "Stanice bude rotovat, a tak veškerý obsah zůstane uvnitř. Je to podobné, jako kdybyste točili s kbelíkem vody - voda vlivem rotace a tlaku zůstává na svém místě," řekl americké televizi CNN Tim Alatorre, vývojář ze společnosti Gateway Foundation. Kruhovitá konstrukce bude mít celkem 24 modulů, ve kterých bude ubytování, sauna i bar. | Foto: The Gateaway Foundation Hotel navrhl konstruktér už před 60 lety Von Braun Station nese jméno kontroverzního astronauta a konstruktéra Wernhera von Brauna, který během druhé světové války spolupracoval s nacisty. Později si v Americe zvedl renomé tím, že sestrojil raketu Apollo 11, která 20. července 1961 úspěšně přistála na Měsíci. Braun navíc před šedesáti lety navrhl podobu vesmírného hotelu, který firma bere jako podklad ke stavbě nové stanice. Základní principy se téměř nezměnily, gravitace funguje stále stejně, tvrdí Tim Alatorre: "Rozdíly jsou v použití moderních materiálů a technologií. Nové kovové slitiny, plášť složený z rozličných vrstev, 3D tisk a technologie odpalovacích destiček dělají stavbu vesmírného hotelu reálnější než kdy dřív." I proto se na cestování do vesmíru zaměřuje stále více firem. Ve hře je stanice Richarda Bransona anebo pobyt ve ve vesmírné lodi Aurora, která má být hotová přibližně za čtyři roky. Jeden nocleh v ní bude stát přes dvě stě milionů korun. "Jako doma" Design interiéru stanice Von Braun je reakcí na film 2001: Vesmírná Odysea od režiséra Stanleyho Kubricka. "Myslím si, že Kubrick chtěl zdůraznit hlavně rozpor mezi technologiemi a humanitou člověka, tím pádem vytvořil velmi sterilní, čistý a nepřátelský interiér. Ten film je vlastně návod, jak to nedělat," říká Tim Alatorre. Hotel Von Braun chce firma vybudovat do roku 2025. | Foto: The Gateaway Foundation Designéři naopak vytvořili prostor, který připomíná pohodlí domova. Pokoje mají hřejivý nádech, na podlaze jsou koberce a designový nábytek. Namísto do zahrady se ale lidé budou dívat na hvězdy a planetu Zemi. V lodi bude několik originálních zábavných a sportovních aktivit. "Lidé si vyzkouší věci, které na Zemi nejsou možné. Díky menší gravitaci budou schopní bez většího úsilí zvednout velké předměty, skákat do větší výšky a běhat několika novými směry," vysvětluje Alatorre. Firma The Gateway Foundation začne loď vyvíjet začátkem října a doufá, že bude hotová do roku 2025. Pokud se osvědčí, začne vyvíjet bydlení pro celou kolonii, lidi, kteří by ve vesmíru žili, pracovali a plodili děti. "Vesmírné cestování je budoucnost a Gateway Foundation věří, že budoucnost začíná být aktuální," říká designér. Podívejte se také na video: Takhle vypadá odvrácená strana měsíce. Nové záběry z přistání čínské sondy 0:55 Takhle vypadá odvrácená strana Měsíce. Nové záběry z přístání čínské sondy | Video: Reuters