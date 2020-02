Pražské Holešovice patří podle britského Guardianu k nejvíc cool čtvrtím v Evropě

Pražské Holešovice se dostaly do letošního žebříčku deseti nejzajímavějších čtvrtí v evropských městech, který sestavil britský list The Guardian. Skončily na sedmém místě a redaktoři na nich ocenili dynamické kulturní prostory jako Centrum současného umění DOX, trendy kavárny jako Vnitroblock i dostatek zeleně.

Deník The Guardian ocenil, že se Holešovice za uplynulou dekádu proměnily z mrtvého a šedivého místa v pulzující čtvrť plnou galerií, designových obchůdků a barů. Ty do kdysi nevábné části Prahy nastěhovali mladí podnikatelé a kreativci, kteří využili prázdné prostory a nízké ceny nájmů.

Britští redaktoři připouštějí, že industriální budovy a činžovní domy z přelomu 19. a 20. století, které tvoří pilíře holešovické architektury, se na pohlednicích nevyjímají tak jako malebné historické stavby Malé Strany a Starého Města. Z hlediska kulturního vyžití ale podle nich Holešovice turisty bohatě odmění.

Z výstavních síní, které čtvrť nabízí, The Guardian vybral například Národní technické muzeum, Veletržní palác, kde sídlí část Národní galerie, nebo Centrum současného umění DOX. Příznivcům divadla a filmu zase doporučuje návštěvu kulturního centra La Fabrika, kina Bio Oko či prostoru Jatka 78 v areálu Pražské tržnice.

Těm, kdo by hledali chvíli klidu uprostřed zeleně, radí zajít do parku Stromovka nebo do Letenských sadů, které skýtají krásné pohledy na zbytek Prahy a v létě i množství zahrádek, kde se zájemci mohou osvěžit pivem. Zkrátka ovšem nepřijdou ani milovníci kávy, kteří mohou podle deníku zkusit třeba podnik Café Letka s oprýskanými zdmi a velkými okny.

Na kávu zve The Guardian také do industriálního Vnitroblocku, který slouží i jako výstavní prostor, a na snídani a oběd pak do Bistra Jankovcova nebo Bistra 8, kde lze ochutnat třeba burgery a mexické tacos. Na večeři radí zajít například do SaSaZu s fúzí asijské kuchyně či do baru Cobra, kde hosté dostanou i bohatou nabídku vín a koktejlů.

Příznivci nočního života si podle listu nemají nechat ujít party v klubu Cross, a kdo by si chtěl z Holešovic odvézt něco na památku, má zavítat do jednoho z menších krámků s oblečením a interiérovými doplňky místních návrhářů. Kabáty, šaty a svetry prodává obchod Jakoby a židle, stoly či lampy zase designérka Helena Dařbujánová.

První příčku žebříčku nejvíc cool míst v Evropě obsadily čtvrti Järntorget a Långgatorna v druhém největším švédském městě Göteborg. Ty byly kdysi místem, kam si chodili užívat námořníci a přístavní dělníci, když právě dostali výplatu. Bary a pivnice, které se v nich nacházejí dnes, na tuto tradici navazují.

Druhé místo si připsala univerzitní čtvrť v Bruselu a těsně před Holešovicemi skončil multikulturní Neukölln v bývalém východním Berlíně a rychle se rozvíjející varšavská čtvrť Powiśle lemující levý břeh řeky Visly. Na nižších pozicích se naopak umístilo římské Ostiense i pařížská Quartier de la Réunion.