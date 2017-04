Manželé si podle Tolkienových příběhů postavili hobití domek. Teď je na prodej za 15 milionů

před 26 minutami

Manželé ze Spojených států nabízí ke koupi pozemek The Shire of Montana odkazující na Tolkienovy novely ze Středozemě. Za zhruba 15 milionů korun získají kupci nejen domek, který jako by z oka vypadl popisu v novelách, ale také ohromný pozemek s miniaturními pohádkovými domky či Gandalfovy artefakty.

Jste fanoušci příběhů ze Středozemě a zároveň sníte o vlastním domku na odlehlém místě? Pak je komplex s roztomilým barevným domkem The Shire of Montana od Steva a Christine Michaelových přesně pro vás.

Hobití domeček jako vystřižený z Pána prstenů se nachází v údolí na severozápadě Montany nedaleko obce Trout Creek. Pozemek o rozloze zhruba 81 tisíc metrů čtverečních je obklopen národním parkem s nádherným výhledem na vrchol Courage Peak. Nedaleko je také ranč a rybník.

Dřevěné interiéry a lampy s Gandalfem

Dům o výměře zhruba 93 metrů čtverečních se nachází téměř zcela pod povrchem země a jeho interiér i okolí jako by z oka vypadly z popisu v novelách J. R. R. Tolkiena. Má dvě ložnice, plně vybavenou koupelnu, jídelnu, dřevěnou kuchyň se žulovou deskou, obývací pokoj a venkovní předzahrádku.

Kromě toho se interiér pyšní monolitickým, kupolovitým stropem ze dřeva a spoustou drobných detailů, jako jsou ručně vyráběné lampy s čarodějem Gandalfem či zavěšený prsten ze slavné Tolkienovy trilogie.

Svět fantasy se odráží i na okolí domu. Manželé mysleli na všechno - od stovek malých pohádkových domů vytesaných do stromů a doplněných drobnými žebříčky a mikroskopickými košťaty po tři stovky solárních světýlek ve tvaru vážek, které v noci svítí a mění barvu.

Hobití dům s rozlehlým pozemkem za 15 milionů korun

Na pozemku se nachází také trollí jeskyně či dům umístěný uvnitř sedm set let starého sekvoje. Návštěvnici zde najdou také fasády domů Froda a Bilba Pytlíka.

Hobití domek je v současné době pronajímán za zhruba 9300 korun za noc. Ale jak píše server Travel and Leisure, budoucí majitelé už tuto možnost mít nebudou. Na druhou stranu si na pozemku budou moci postavit další nemovitost.

Prodejní cena za celý komplex, tedy dům i obrovskou zahradu, se v současné době pohybuje okolo 595 tisíc dolarů, tedy zhruba 15 milionů korun. Manželé k tomu přidávají také artefakt Gandalfa, vajíčka draka Šmaka či ručně šité svitky z Nového Zélandu.

