Český Beat Saber uspěl na "herních Oscarech" a oznámil spolupráci s Green Day

Nejlepší hra pro virtuální realitu

"And the game award goes to… Beat Saber!" oznámil moderátor večera Geoff Keighley a tři zástupci Beat Games v Los Angeles propukli v jásot.

Skladatel hudby a jeden ze zakladatelů Jaroslav Beck, ředitelka marketingu Michaela Dvořák a komunitní manažerka Zuzana Cinková mohli slavit další z mnoha úspěchů česko-slovenského titulu, tentokrát však na nablýskané scéně, kterou pečlivě sledovali všichni zainteresovaní z branže.