Dálnice smrti

Právě vydaná Modern Warfare znamená pro Call of Duty restart její odnože zaměřené na současné konflikty. U kritiků si vede velmi slušně, průměr na agregátoru recenzí Metacritic se pohybuje kolem 81 procent, v prodejích se jí daří rovněž. Ovšem uživatelské skóre se drží pod známkou tři. Hlavní důvod? Hněv Rusů, kteří chtějí hru bojkotovat a zahltili web kritickými recenzemi.

Nejde přitom jen o to, že ruští vojáci jsou v konfliktu ve fiktivní zemi Urzikstán, který nápadně připomíná válku v Sýrii, znovu hlavními padouchy, tak jako v sérii již vícekrát. V misi nazvané Highway of Death (Dálnice smrti) se hráč dostává do zničené vesnice, která, jak se dozvídá, se stala terčem ruského útoku.