Rebelka, která nepřestává šokovat. Madonna slaví 60 let, tohle je její příběh odvahy a dřiny

Madonna Louisa Veronica Cicconenová se narodila jako potomek rodičům francouzsko-italského původu nedaleko Detroitu. Milovnice tance odjela koncem 70. let do New Yorku s 35 dolary v kapse, aby se tam vypracovala na tanečnici v divadle. Začátkem 80. let ale začala působit jako zpěvačka a kytaristka v několika kapelách a jejího talentu si všiml producent Mark Kamins. V roce 1983 vychází první album s názvem Madonna, jež započne její úspěšnou kariéru. I po 36 letech je popová královna stále na vrcholu a končit nehodlá ani ve svých 60 letech, které oslaví letos 16. srpna. Madonna se stala symbolem soudobé popové kultury a její vliv přesahuje hranice hudebního a filmového průmyslu. Podle některých kritiků vytvořila početný národ bez území a stala se barometrem změn ve společnosti.

Štědrá filantropka×

+ zvětšit

× zmenšit

Madonna se aktivně angažuje od roku 2006 v Malawi, kde pomáhá bojovat s hladem, chudobou a špatnou lékařskou péčí. V roce 2006 založila společně s Michaelem Bergem neziskovou organizaci Raising Malawi na pomoc malawským dětem.

Roku 2008 napsala a produkovala dokument s názvem I Am Because We Are o AIDS v této jihovýhodoafrické zemi. A vloni v malawském městě Blantyre otevřela nemocnici The Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care, pojmenovanou po své adoptované dceři. Je patronkou britské charitativní organizace Children of Peace, pomáhající propagovat mír mezi palestinskými a izraelskými dětmi.

Kromě toho ale údajně podporuje třicítku dalších organizací, včetně Amnesty International. A od roku 2013 vede projekt Art for Freedom, jehož cílem je boj s netolerancí a útlakem prostřednictvím umění.