Takže: jsou opravdu výrazně temně fialová, dorůstají velikosti cherry rajčat a chutnají sladce. V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat, která obsahují geny kvetoucí byliny hledíku většího a díky tomu i pigment antokyan, který je zodpovědný za tuto netypickou barvu.
Zapomeňte na tmavé odrůdy, které už možná znáte ze zahradnictví (jako je Indigo Rose). Ta mají fialovou jen slupku, zatímco uvnitř zůstávají červená. Novinka s názvem Purple Bliss, neboli česky Fialové blaho, je jiná – je temně fialová skrz naskrz, včetně dužiny a šťávy.
Fialová rajčata vyvinula americká společnost Norfolk Healthy Produce a ve Spojených státech se už prodávají. Teď Úřad pro kvalitu potravin Austrálie a Nového Zélandu (FSANZ) souhlasil, že se mohou prodávat i u nich jako čerstvá zelenina nebo jako součást zpracovaných potravin. Vždy ale musejí nést označení geneticky upravených potravin (GMO).
Fialová až do morku kostí
Nezávisle na FSANZ schválil pěstování rajčat v zemi Australský regulační orgán pro genetické technologie (OGTR). Nevydal přitom žádná specifická opatření pro jejich pěstování s odůvodněním, že zelenina představuje „zanedbatelné riziko pro zdraví a bezpečnost lidí a životního prostředí“.
Tmavě fialová rajčata dorůstají do velikosti cherry rajčat a chutnají podstatně sladčeji než normální odrůdy této zeleniny, sdělil listu The Guardian Travis Murphy ze společnosti All Aussie Farmers, která vlastní licenci na pěstování těchto rajčat v Austrálii. Pigment Antokyan lze zase najít v borůvkách nebo ostružinách, které lidé vyhledávají i pro jejich antioxidační účinky.
Rajčata byla podle Murphyho geneticky upravena s ohledem na zdraví a výživu. „V podstatě jde o borůvky v rajčatovém hávu,“ vysvětlil. Doufá, že rajčata se budou už na jaře prodávat v zelinářstvích ve státě Viktorie a po něm v Novém Jižním Walesu a Queenslandu.
Začalo to banánem
Fialová rajčata nejsou první geneticky upravená plodina, která dostala v Austrálii povolení k pěstování a prodeji. V roce 2024 schválily tamní úřady geneticky modifikovaný banán, stále však není dostupný na trhu.
Proč chtít „fialové“ zdraví?
Většina lidí si antokyany spojuje s borůvkami, lilkem nebo červeným vínem. Jde o silné rostlinné pigmenty ze skupiny flavonoidů, které rostlinám slouží jako ochrana před slunečním zářením nebo mrazem. Pro lidské tělo jsou však doslova „elixírem“:
Lovci volných radikálů: Působí jako silné antioxidanty, které v těle neutralizují škodlivé molekuly poškozující buňky.
Ochrana srdce: Pomáhají udržovat pružnost cév a snižovat krevní tlak.
Protizánětlivý efekt: Studie naznačují, že pravidelná konzumace antokyanů může tlumit chronické záněty v těle.
Bystrý mozek: Existují důkazy o tom, že tyto látky podporují paměť a mohou zpomalovat stárnutí mozkových funkcí.
FSANZ obdržel 32 připomínek ohledně rajčat s fialovým pigmentem, většina byla proti jejich pěstování a prodeji. Například nezisková organizace GE Free NZ tvrdí, že tato rajčata mohou ohrozit biodiverzitu a zdraví spotřebitelů, protože chybí dostatek studií, jak se tyto plodiny projeví na dlouhodobém zdraví lidí.
