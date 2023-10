Místo suché teorie hodí mýdlo do mikrovlnky. Fyziku a chemii učí tak, aby děti bavily

Skupina studentů přírodovědných oborů se před 15 lety rozhodla dokázat, že fyzika a chemie jsou všechno, jenom ne nuda, poučky a výpočty. Založila Úžasné divadlo fyziky, s jehož inscenacemi objíždí školky, školy i akce pro dospělé. "Výuku stále tvoří hlavně učebnice, fakta a pojmy. Méně už jsou školáci vedeni k tomu, aby viděli fyziku v běžném životě," říká jedna z členek spolku Barbora Mikulecká.

S prvními pouličními divadelními experimenty přišla skupina přátel na brněnském náměstí Svobody. "Chtěli jsme to prostě zkusit, vzít pár hezkých pokusů doslova na ulici a bavit jimi náhodné kolemjdoucí, stejně jako to dělá pouliční divadlo," vysvětluje Barbora Mikulecká, produkční a vystupující.

Jejich nápad se chytil a pětici nadšenců tehdy začaly zvát školy. Následovaly show na veřejných a firemních akcích, večírcích i velkých festivalech, jako je Colours of Ostrava. "Teď vystupujeme 250 dní ročně. Dá se říct, že jsme první české pojízdné vědecké centrum," dodává vystudovaná astrofyzička s tím, že někdy opakovaně navštěvují stejná místa.

Členové Úžasného divadla fyziky, známého také pod vtipnou zkratkou ÚdiF, působí jako učitelé přírodních věd, věnují se odborné chemii, fyzice, astrofyzice, informatice a dalším technickým oborům.

"Je pro nás zásadní, abychom pokusům, které ukazujeme, rozuměli, a často se tím vymykáme typickým vědeckým centrům. Na vysvětlování pokusů si hodně zakládáme. Protože to nejsilnější na našich vystoupeních je právě onen aha moment - pocit pochopení, který člověku přináší silné pozitivní emoce. Radost z poznávání máme všichni a rozhodně jsme ji v dospělosti neztratili," vysvětluje Mikulecká.

Mýdlo v mikrovlnce a jiné pokusy

Efektní pokusy divadelníci vybírají zejména podle publika. "Pokusy ukazujeme pořád všechny, ať už světelné, zvukové, chemické, či z oblasti mechaniky a elektřiny. A když už se nám některý omrzí, tak ho nahradíme jiným, ze kterého jsme zrovna nadšení. Dá se ale říct, že každý z nás má jiné oblíbené pokusy a rád jezdí s něčím jiným a pro jiné publikum," vyjmenovává Mikulecká.

Inspiraci přitom čerpají nejen ze současných učebnic či internetu, ale i historických knížek. "Někdy na něco přijdeme, když si jen tak hrajeme. Prostě zkoušíme, co kdybychom s tím pokusem udělali tohle. A co kdybychom to zkombinovali a strčili třeba mýdlo do mikrovlnky? Často hledáme cesty, jak něco vysvětlit nebo udělat větší, a tyhle úvahy pak vedou k novým pokusům," dodává produkční.

Největší odezvu má spolek vědeckého divadla u dospělých. "Zjišťují, že fyzice můžou rozumět. Baví je nad efekty přemýšlet a napadají je další otázky, na které chtějí dostat odpověď, což se některým stalo s fyzikou poprvé. Děti za námi po vystoupení přicházejí také, ale spíš aby nám poděkovaly, že se jim líbilo. Nejsou ještě schopné konkrétněji reflektovat, co v nich vystoupení vyvolalo," popisuje Mikulecká.

"Ne všichni vědci umí popularizovat svůj výzkum"

Brněnský ÚdiF patří k řadě českých iniciativ a spolků, které se v posledních letech snaží o popularizaci vědeckých oborů. Mezi další patří třeba projekt Science to Go, který spoluzaložil částicový fyzik Martin Rybář. Tvoří ho série tří krátkých přednášek, na nichž mluvčí představují pokud možno poutavou formou svá bádání.

"Myslím, že věda se dá dělat zábavněji díky experimentům. Ukazovat lidem pěkné věci a snažit se je co nejsrozumitelněji vysvětlovat," tvrdí Rybář. Kromě své vědecké kariéry v létě zodpovídá za vědecko-popularizační stage Big Bang na festivalu Colours of Ostrava. "Ne všichni vědci umí popularizovat svůj výzkum a chápou, jak je to důležité. Spousta z nich si myslí, že to ani není potřeba," doplňuje fyzik.

Rybář se o vědu začal zajímat díky dětské chemické laboratoři po svém strýci, kterou našel ve sklepě. Vystudoval Fakultu matematiky a fyziky Univerzity Karlovy v Praze, několik let působil na prestižních amerických univerzitách a za sebou má také působení ve švýcarském CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě zabývající se částicovou fyzikou, pozn. red.). Momentálně vyučuje na Karlově univerzitě, věnuje se vědeckému výzkumu a již zmiňované popularizaci vědy.

Aktivity mimo běžné vzdělávací programy podle něj významně přispívají k tomu, aby se děti o vědu začaly zajímat. Nejsou však samospásné.

"Dnes existuje velké množství speciálních táborů, soustředění, kam studenti můžou jet. Nabídka mimoškolních aktivit je mnohem větší, navíc máme internet, kde lze čerpat spoustu dalších informací a dívat se třeba na přednášky," vyzdvihuje. Více možností ale pořád neznamená, že by více dětí mělo zájem o vědu.

"Každá hodina fyziky nemůže být show"

Podle Barbory Mikulecké z ÚdiFu je důležité i pozitivní naladění vůči přírodním vědám. "Hezky je to vidět na příkladu USA, celý program letů do vesmíru Apollo vedl k velkému zájmu o přírodní vědy. Byl na to také napojený celý průmysl a jeho rozvoj. Hlavně v té době ale ve společnosti panovala atmosféra, kdy byli do objevování a výzkumu všichni nadšení. Ta ale postupně opadla. Máme jiné priority, výzkum je na vedlejší koleji. Vědu už dnes tolik nevnímáme jako něco, díky čemu nám bude za 20 let lépe, ale právě tak to je," upozorňuje Mikulecká.

Zájem o studium přírodních věd či informačních technologií podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu stoupá. Aby obory přilákaly ještě více studentů, je podle Rybáře i Mikulecké potřeba, aby vyučující lépe propojovali abstraktní pojmy a výpočty s praktickými příklady, což ve výuce často schází.

"Výuku stále tvoří hlavně učebnice, fakta a pojmy, méně jsou pak studenti vedeni k tomu, aby viděli fyziku v běžném životě a nebáli se znalosti aplikovat při řešení problémů," zdůrazňuje Mikulecká. Rybář ovšem připouští, že "každá hodina fyziky nebo chemie nemůže být show". "Bez matematiky a výpočtů se předměty jako fyzika nebo chemie učit nedají," myslí si vědec.

Inspirovat učitele

Popularizátoři vědy z ÚDiFu pořádají často také workshopy pro učitele. Největší zájem o ně zaznamenali během pandemie koronaviru, kdy probíhaly online.

"Nesnažíme se učitele učit, jak mají učit. S tím tolik zkušeností nemáme, na to jsou odborníci oni sami. Chceme jim ale ukázat, jaké pokusy mohou ve třídě dělat, a snažíme se jim dodat odvahu, aby se je nebáli vyzkoušet. Fyzikáři, kteří dětem pokusy nepředvádějí, totiž buď nemají vybavení, anebo se strachují, že jim pokus nevyjde, případně že je moc složitý na přípravu a zabere jim moc času. Tyhle bariéry se snažíme nabourávat," vysvětluje Mikulecká.

Inscenacemi to ale pro ÚdiF nekončí. Točí také popularizační videa, píšou dětské knížky a prodávají experimentální balíčky. "Vrcholem našeho e-shopu pak je každoroční adventní kalendář s pokusy, kde si lidé místo okének s čokoládou rozbalují balíčky s pokusy," uzavírá Mikulecká.