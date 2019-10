Když mě vyhodí ze Staromáku, půjdu do zahraničí, říká muzikant, jenž hrál i s Gottem

Vladimír Pinta hraje na Staroměstském náměstí 17 let na saxofon a trombón. Původním povoláním pedagog vystupoval v kavárnách, nočních barech, na lodích i v zahraničních hotelech. Koncertování na ulici má ale nejradši, kvůli nové vyhlášce o buskerství však může za svou radost dostat pokutu. Magistrát totiž pouliční umělce ze Staroměstského náměstí vyloučil.

Vladimír Pinta se pohodlně usadí na své skládací židli naproti baroknímu kostelu svatého Mikuláše a zády ke Staroměstskému náměstí si připravuje hubici ke svému saxofonu. Zatímco pečlivě čistí hudební nástroj, lidé po něm zvědavě pokukují.

Pražskému bardovi je 86 let a v centru Prahy vystupuje pravidelně od roku 2002. Za hraní na Staroměstském náměstí mu však jako pouličnímu umělci nyní hrozí tisícikorunové pokuty. Od tohoto týdne totiž začala platit novela vyhlášky o takzvaném buskerství.

Aktualizovaná norma rozšiřuje nově zákaz takzvaného buskingu na celé Staroměstské náměstí, Velkopřevorské náměstí, náměstí Míru, Nerudovu ulici a část Spálené mezi křižovatkou s Purkyňovou ulicí a Národní třídou. Kromě toho zakazuje "vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her" a "vystoupení v převlecích svými rozměry zjevně přesahujících proporce dospělého člověka".

"Jen co do toho fouknu, řeknu vám hezkou příhodu," slibuje Vladimír Pinta. Dříve vystupoval i na Karlově mostě, na který se novelizovaná vyhláška nevztahuje a řídí se samostatnými podmínkami, svůj flek však musel opustit. Staroměstské náměstí má podle svých slov stejně nejraději a poslechnout si jej zde může i nejvíce lidí, srdce Prahy totiž patří mezi nejnavštěvovanější místa metropole.

"Dřív jsem učil v pasťáku"

Ve středu pozdě odpoledne je zde také jediným pouličním umělcem, ostatní svá místa opustili ze strachu z pokuty. Vladimír Pinta se o účinnosti nové vyhlášky dozvěděl teprve ve středu, předchozí dny totiž trávil na dovolené a připravoval se na nahrávání své tvorby. "My jsme byli pryč, vůbec jsem to nevěděl," říká.

Strach z městských policistů nemá a proti případné pokutě se hodlá bránit. Před lety si totiž vyřídil povolení na provoz umělecké činnosti na veřejném prostranství a hodlá se jím i prokázat v případě, že by na něj strážníci udeřili. "Na ulici účinkuji, co se změnil režim," říká.

Když hudebník spustí ze saxofonu první tóny oblíbených jazzových vypalovaček, kolemjdoucí turisté se u něj zastaví a s úsměvem na rtech jej poslouchají, zatímco na své chytré telefony Vladimíra Pintu natáčejí.

Umělec je mezi turisty v Praze oblíbený, záznamy jeho častokrát až divadelních vystoupení lze najít na řadě videí na YouTube, a dokonce má i svou fanouškovskou skupinu na Facebooku. Do klobouku mu lidé hází drobné a od jeho ženy dostávají na památku pohled.

"Víte, já jsem dřív učil v pasťáku," vypráví rodák z pražského Pohořelce. "Když jsem přišel z vojny v roce 1956, dozvěděl jsem se, že v pasťáku v Krči se rozutekl personál a mají nového ředitele a dobrého inspektora. Začal jsem tam pracovat a velice se mi to tam líbilo," vzpomíná absolvent studia malířství. Během 30 let se tak podílel na výchově svěřenců ústavu a svůj volný čas věnoval hudbě.

"A teď budu hrát Ave Maria bez doprovodu"

Do centra dnes jezdí hrát z Řevnic u Prahy, kde žije s manželkou, několikrát týdně podle nálady. Před lety vystupoval také v kavárnách a nočních barech po celé Praze a při svém angažmá se setkal i se začínajícím Karlem Gottem v kavárně Alfa na Václavském náměstí. Zatímco on již byl ostřílený hudebník, Gottova kariéra teprve začínala.

Pinta hrával například s Bobem Šmidrkalem, Ladislavem Bezubkou, Zbyňkem "Hennessy" Červinkou nebo Karlem Hálou a Olinou Svobodovou.

"Z Pragokoncertu mi kdysi přišlo hodnocení: 'Hráč průměrný, ale noty přečte, dobrý záskokář'. Což mělo znamenat, že umím prd. Ale když byl někdo nemocný nebo se opil, dávali mi flek v těch nejlepších kapelách," vypráví Pinta. "Když přišli Rusové v roce '68, celá kapela, se kterou jsem hrál, zdrhla do Německa a nikdo nemohl pochopit, proč jsem s nimi neutekl. Ale já jsem neodešel kvůli tomu pasťáku, práce tam mi připadala vznešená."

"A teď budu hrát bez doprovodu Ave Maria," říká, zatroubí a následně se dá do zpěvu. Peněžité příspěvky od posluchačů na sebe nenechají dlouho čekat.

Vladimír Pinta se ale přece jenom během svého života díky muzice dostal i do zahraničí, vystupoval v hotelech v Egyptě nebo třeba na Haiti. "Mohl by hrát na různých místech, zvali ho teď nedávno i do Mexika. Ale on je tady rád a hlavně je rád, že může hrát, co chce," vysvětluje manželka Daniela Pintová.

Na hraní na ulici se podle ní dal proto, že jej prostředí okouzlilo. "Ulice je to nejtvrdší, co může být, a on na ní obstál," dodává. "Kolikrát se tady setká se zajímavými lidmi a třeba i hudebníky ze zahraničí," vypráví sympatická blondýnka, zatímco se kolem jejího manžela tvoří hloučky zvědavých kolemjdoucích.

Sinatra i salsa

Vladimíra Pintu tady dobře znají i lidé, kteří na Staroměstském náměstí pracují, ať už prodavači ve stáncích, vyhazovači v hospodách, nebo zaměstnanci technických služeb. "Pozdrav pánbůh!" odpovídá ženě v oranžové vestě na její pokynutí hlavou.

Přestože je na náměstí momentálně jediným vystupujícím umělcem, policisté k němu zatím nedošli, a lidem tak může i nadále zpříjemňovat končící den. U kostela se kolemjdoucí vlní do rytmů známých hitů vycházejících střídavě ze saxofonu a trombónu. Vladimír Pinta ale rád hraje i své vlastní skladby, které většinou glosují současnou společnost a problémy. Ty si lze poslechnout taky například na internetovém Youradiu.

"Tuhle mám nejraději," říká, než foukne do saxofonu, ze kterého se společně s doprovodnou hudbou z reproduktoru linou tóny Sinatrova hitu The Way You Look Tonight. Pinta zpívá nejen česky a anglicky, ale také italsky či španělsky. Správnou výslovnost latinskoamerických a španělských písní jej učila Kolumbijka, se kterou se potkal právě při jednom svém hraní v pražských ulicích.

Právě o nahodilá setkání s dalšími umělci a koncerty pod širým nebem by však kvůli vyhlášce mohl přijít. Pintovi rozhodnutí magistrátu příliš nechápou. "Je to podivné. Byli jsme ve Valencii a buskery, které jsme potkávali v Praze, jsme potkali tam. Střídají se na různých místech a můžou mít i zesilovače. Nechápu, proč to tady omezili," říká Pintová.

Pro Vladimíra Pintu je omezení buskerství svým způsobem tragédií. "Nejsem ten, co by ležel v posteli a pozoroval se anebo chodil po čekárnách. Takže pokud budu muset odejít pryč, půjdu třeba do ciziny, kde mi to povolí," uzavírá hudebník, načež si do úst znovu vloží saxofon a se zavřenýma očima spustí další melodii.

Vladimír Pinta hraje v centru Prahy pod širým nebem již 17 let: