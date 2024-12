Zaražená veverka. Známe nejvtipnější zvířecí fotku roku, měla tisíce konkurentů

Fotografie veverky vzbuzující dojem, že uvízla v dutině stromu, se stala vítězem celosvětově oblíbené soutěže Nikon Comedy Wildlife Awards. Jejím autorem je italský fotograf Milko Marchetti, který se teď může chlubit, že pořídil nejvtipnější zvířecí fotku letošního roku. Porota soutěže přitom vybírala z devíti tisíc přihlášených snímků.

Soutěž, která pravidelně baví čtenáře po celém světě a jejíž výsledky publikují i ty nejuznávanější světové zpravodajské weby, letos oslavila desáté narozeniny a opět překonávala rekordy. Fotografové do ní tentokrát přihlásili devět tisíc snímků, což je zatím nejvíce v historii.

Do finále se dostalo čtyřicet pět nejlepších a právě z nich porota vybrala vítěze. "Jako vždy byla konkurence velmi tvrdá a mezi pěti nejlepšími snímky bylo jen několik málo bodů rozdílu, ale veverka neměla konkurenci," uvedla porota.

Autor vítězného snímku Milko Marchetti fotografuje přírodu už mnoho let. "Za tu dobu jsem vyfotil spousty veverek v různých situacích, ale tahle mi přišla opravdu vtipná. Je to přesně ten okamžik, kdy zadní nohy opustí kmen a veverka se zanořuje do své skrýše. Kdykoli jsem tento snímek ukazoval na besedách v našem fotoklubu, publikum vždy vybuchlo bouřlivým smíchem, takže jsem ho do soutěže prostě musel poslat," říká. Jako absolutní vítěz soutěže získal Marchetti možnost zúčastnit se safari v keňské rezervaci Masai Mara a několik věcných cen.

Nikon Comedy Wildlife Awards založili fotografové a ochránci přírody Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Jejich cílem bylo vytvořit něco, co přiláká lidi, pobaví je a přiměje je také přemýšlet o nutnosti chránit divokou přírodu.