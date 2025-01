Známe vítěze Czech Press Photo: atlet z olympiády překonal fotky válek a neštěstí

Absolutním vítězem třicátého ročníku soutěže Czech Press Photo se stal Petr David Josek z agentury AP. Fotografie roku, kterou pořídil, zachycuje atleta na olympijských hrách v Paříži. "Sportovní fotografie se zřídka stanou fotografií roku, ale díky své kvalitě tato naprosto vynikla. Je pořízena z jedinečného úhlu, zcela unikátní, technicky vynikající," uvedl předseda poroty Petr Mlch z ČTK.

Petr David Josek popsal vznik oceněné fotografie takto: "Posledních pár atletických akcí jsem měl to štěstí, že jsem fotil pozici přímo v cílové rovince. To mě vyloženě baví a dává možnost i určité míry experimentu. Tento snímek jsem pořídil vleže na zemi a vlastně mě překvapilo, že se podařil uostřit. Použil jsem nastavení na oko a naštěstí si ho foťák mezi překážkami našel." popisuje vznik snímku Petr David Josek.

"Právě tento snímek připomněl porotě původního ducha her: výjimečnost, respekt a přátelství - usilovat o neustálý pokrok, zachovávat lidskou důstojnost, rozvíjet se v harmonii a povzbuzovat úsilí. Olympijské hry jsou také symbolem dřiny a odvahy. Bez úsilí se skvělých výsledků nedá dosáhnout. A právě překonávání překážek je víc než symbolické," dodal Mlch.

S vyhlášením výsledků začala také výstava

Do jubilejního 30. ročníku soutěže Czech Press Photo se přihlásilo 256 autorů z Česka a ze Slovenska, kteří zaslali více než čtyři a půl tisíce prací. Vítězové 30. ročníku Czech Press Photo byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v Národním muzeu 9. ledna večer, kde byla také slavnostně otevřena výstava Czech Press Photo 2024. Ta bude pro veřejnost k vidění v Nové budově Národního muzea od 10. ledna do 23. dubna 2025.

"Výstava Czech Press Photo nám prostřednictvím vystavených fotografií pomáhá stavět most mezi minulostí a současností a přinášet do Národního muzea také aktuální společenská a kulturní témata," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. "Jsem rád, že jsme společně s Czech Photo vytvořili tradici, která trvá už pátým rokem a díky které si mohou návštěvníci Národního muzea připomenout nejen nejsilnější a nejzajímavější okamžiky uplynulého roku, ale také nahlédnout do obyčejných osudů běžných lidí tak, jak je zachytili profesionálové i mladí talentovaní fotografové," dodal.