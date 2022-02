Chybí vám moře? Nejlepší snímky světa pořízené pod hladinami oceánů i řek

Foto: Matty Smith, Underwater Photographer of the Year 2022

Snímky podmořského života tak výjimečné, že je obdivují i přírodovědci. A zároveň s nimi záběry pořízené pod hladinami řek, či dokonce bazénů. Mezinárodní soutěž Underwater Photographer of the Year má široký záběr a také pořádně dlouhou tradici. Zde si můžete prohlédnout letošní vítězné fotografie.

Jedinečný snímek pěti žraloků obrovských, kteří se společně krmí v noci ve vodách u pobřeží Malediv, vynesl Rafaelu Fernandezovi Caballerovi ze Španělska titul nejlepšího podvodního fotografa roku 2022.

Fernandezova fotografie zvítězila v konkurenci 4200 snímků, které do soutěže Underwater Photographer of the Year 2022 přihlásili fotografové ze 71 zemí světa.

Snímek "Noční obři" zachycuje pět žraloků, kteří se právě krmí planktonem. "Bylo to neuvěřitelné, už když k naší lodi připlul jeden žralok obrovský," vysvětluje Fernandez. "Ale objevovalo se jich pak stále více. Potápěl jsem se s Gadorem Muntanerem, což je vědec, který se zabývá výzkumem žraloků. Tu noc jsme jich napočítali jedenáct a bylo to setkání, které se odehraje jednou za život," vypráví autor snímku.

O vítězi měla porota celkem jasno už v okamžiku, kdy tuto fotografii spatřila, říká její člen Peter Rowlands: "Od prvního zhlédnutí mi ten snímek vyrazil dech a neomrzelo mě se k němu vracet. Díky měřítku, světlu a množství velkých objektů v záběru byl prostě výjimečný," uvedl.

Porotce Alex Mustard dodal: "Už jen zachycení těchto obrů v temném oceánu je obrovský úspěch. Dokázat to s tak krásným světlem a pečlivou kompozicí je prostě vynikající."

Soutěž Underwater Photographer of the Year je mezinárodní, ale jejím domovem je Velká Británie. Proto také vyhlašuje i britského vítěze, jímž se letos stal Matty Smith. I tento fotograf uspěl se záběrem žraloka, pořízeným u pobřeží Jižní Austrálie. Aby dosáhl snímku, jaký chtěl, musel si pro to zkonstruovat vlastní speciální zařízení.

Dalším oceněním, které bývá v rámci soutěže udělováno, je Cena nadace Save our Seas v kategorii zaměřené na ochranu životního prostředí v mořích a oceánech. Letos ji vyhrál Thien Nguyen Ngoc z Vietnamu. Jeho snímek zachycuje lodě, které napínají sítě pro lov sardelí. "Jsou nejdůležitější surovinou pro výrobu tradiční vietnamské rybí omáčky," řekl Nguyen Ngoc, "jenže tyto malé rybky jsou základním kamenem ekosystému. Populace sardelí i úlovky se za posledních deset let snížily téměř o třetinu. Při jejich nadměrném lovu hrozí velrybám, tuňákům, mořským ptákům i mnoha mořským predátorům hlad a kritický pokles populace," uvedl.

Soutěž Underwater Photographer of the Year má velkou tradici, odstartovala už v roce 1965, kdy se jejím prvním vítězem stal Phil Smith. Nyní se jí každoročně účastní tisíce fotografů z celého světa.

Pokud jde o techniku, statistiky letošního ročníku ukazují, že nejvíce oceněných autorů včetně absolutního vítěze pracovalo s fotoaparáty značky Nikon. Patrné je také to, že v této oblasti stále převládají klasické zrcadlovky nad modernějšími bezzrcadlovkami.