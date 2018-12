Test špičkové bezzrcadlovky Nikon Z7. Trápili jsme ji v noci, nástrahy zvládla se ctí

Po dlouhé době, kdy špičkovou plnoformátovou bezzrcadlovku nabízely v podstatě jen firmy Sony a Leica, se do jejich produkce pustili i dva největší výrobci fotoaparátů, tedy Canon a Nikon. Bezzrcadlovku Canon EOS-R jsme již vyzkoušeli - a nyní jsme se zaměřili na přelomový Nikon Z7. Potrápili jsme ho focením ve tmě, ale uspěl velice dobře.

O bezzrcadlovce Nikon Z7 se mluví jako o přelomovém fotoaparátu a svým způsobem je to pravda. Z pohledu značky skutečně o přelom jde. Nikon se po dlouhém váhání (ale stejně dlouho váhal i Canon) konečně rozhodl vstoupit do stále populárnějšího segmentu plnoformátových bezzrcadlovek, ve kterém už několik let dominuje značka Sony.

Jde o kategorii profesionálních přístrojů, které mají snímač o velikosti kinofilmového políčka (proto se také označují anglickým názvem fullframe).

Prodeje v této kategorii v posledních letech výrazně rostou a tento fakt už dva největší výrobci nemohli ignorovat. Oba nakonec přišli s velmi dobrými fotoaparáty - a ani to nemohlo být jinak.

Takzvané "fullframy" musí zvládnout i věci, které od menšího fotoaparátu člověk příliš nečeká. Jednou z těchto disciplín je i schopnost pořizovat snímky v profesionální kvalitě za velmi špatného osvětlení.

Nikon Z7 jsem tedy potrápil v ulicích večerní Prahy. Mohu prozradit, že z mého pohledu uspěl. Fotilo se s ním velice dobře. I když, samozřejmě, nějaké výhrady mám - neboť žádná věc není dokonalá a u fotoaparátů to platí dvojnásob.

Co je na novém fotoaparátu pozitivního

Není velký a těžký. Plnoformátové zrcadlovky jsou obvykle rozměrné a těžké. O objektivech to platí také. Nikon Z7, který se zbavil zrcadla a optického hledáčku s hranolem, je příjemně kompaktní a lehký. Má nový bajonet (mechanismus pro upevnění objektivu), který umožní vyrábět o něco menší a lehčí optiku. Ale úspora hmotnosti zde nebude tak velká jako u těla.

Stabilizace obrazu na snímači. Je to jedna z věcí, kterými bezzrcadlovky porážejí většinu zrcadlovek. Dá se fotit dlouhými časy, aniž by fotograf potřeboval stativ. Stabilizace v Nikonu Z7 při večerním fotografování fungovala velice přesvědčivě. Pro mne je to jeden z největších plusů tohoto fotoaparátu.

Použitelná elektronická závěrka. Další věc, ve které bezrcadlovky dominují nad zrcadlovkami. Díky možnosti využití elektronické závěrky dokážou fotit absolutně bezhlučně (bez klapání sklápějícího se zrcadla i bez zvuku závěrky). Nikon Z7 je v tomto parametru velmi dobrý a fotí elektronicky i série snímků, což je věc, kterou například Canon EOS-R neumí (je však potřeba říci, že Z7 je špičkový profesionální přístroj, zatímco EOS-R je určen spíše těm, kdo v kategorii "fullframů" začínají). Z mého pohledu zde Nikon Z7 získal další velmi pozitivní bod k dobru.

Hledáček. Jak už je pro špičkové bezzrcadlovky typické, jejich elektronické hledáčky jsou velmi kvalitní, a platí to i pro Nikon Z7. Velikost obrazu, rychlost zobrazování i barvy jsou z mého pohledu výborné.

Ovládací prvky. Nikon neexperimentoval a ovládací prvky na těle fotoaparátu rozmístil tak, jak je na to většina fotografů zvyklá. Z mého pohledu si za to zaslouží pochvalu. Když vezmu do ruky nový fotoaparát, chci jít a fotit, a ne se přeučovat na zcela odlišný způsob používání přístroje.

Výborná kvalita obrazu. Nikon Z7 má velké rozlišení 45,7 megapixelu a tomu odpovídá ohromná spusta detailů, které dokáže zachytit. Je v tomto ohledu velmi podobný špičkové zrcadlovce Nikon D850. Stejně tak je to i se schopností fotit za velmi špatných světelných podmínek: podobně jako u osmsetpadesátky je excelentní. Dobře použitelné jsou i fotky pořízené s vysokým ISO 10 000. Navíc potěší i velká expoziční pružnost, tedy schopnost zachytit ostré světlo i hluboké stíny, aniž by se v nich ztrácely detaily.

Možnost přeprogramovat si ovládací prvky na těle přístroje podle svých představ. Tlačítkům se dají přiřadit jiné funkce, než mají v základním nastavení, a fotograf tak má možnost ovládat přesně to, co potřebuje při práci, aniž by něco musel složitě hledat v menu. Je to věc u bezzrcadlovek poměrně běžná, ale přesto potěší.

Co je potřeba vědět, ale nejde to hodnotit znaménkem plus či minus

Výdrž baterie je menší než u zrcadlovky. Je to typický znak bezzrcadlovek - není to tedy chyba Nikonu Z7. Ale je s tím potřeba počítat. Rozdíl může být citelný - oproti zrcadlovce nafotíte na jednu baterii zhruba třetinu snímků.

K využití objektivů ze zrcadlovek je potřeba adaptér. Objektivů pro nový bajonet Z je zatím velmi málo, ty starší, ze zrcadlovek, lze použít s adaptérem. Podle všech dostupných informací funguje adaptér u objektivů od Nikonu velmi dobře. Já sám jsem neměl možnost ověřit si to na více různých objektivech, ale není důvod tomu nevěřit. Použití adaptéru ovšem zvětšuje velikost sestavy složené z těla fotaparátu a objektivu, takže se ztrácí jedna z výhod bezzrcadlovky - tedy o něco menší rozměry.

Držení fotoaparátu - Nikon Z7 je poměrně malý a lidé, kteří mají velké ruce, s tím mohou mít problémy. Malíček už se jim nevejde na "grip" (vystouplá část fotoaparátu na pravé straně, za kterou se drží) a visí často ve vzduchu. Při použití objektivů s velkým průměrem už mezi gripem a objektivem zbývá poměrně málo místa.

Co podle mého názoru přiliš pozitivní není

Použití paměťové karty XQD. Slot na kartu je jen jeden, což by mi až tak nevadilo (ale pro mnoho profesionálních fotografů to může být citelný problém). Horší mi připadá to, že XQD karty jsou velmi drahé, špatně dostupné, potřebují speciální čtečky, a pokud používáte i jiný fotoaparát, musíte s sebou nosit jak XQD, tak i klasické SD karty. Chápu, že XQD karta má své výhody, ale Nikon to mohl vyřešit podobně jako u D850 a použít jeden slot na SD kartu a jeden na XQD.

Pomalejší zaostřování, než má D850. Není to nic extra citelného, ale přece jen, zrcadlovka D850 ostří podle mého subjektivního pocitu rychleji než model Z7. A ve tmě to platí dvojnásob. Vím, že to do jisté míry závisí i na objektivu a že vysoce světelné objektivy nebývají nejrychlejší (a právě takový jsem měl na testovaném přístroji), ale zaostřování mi pomalejší opravdu připadalo. Horší než u D850 je i sledování pohybujícího se objektu.

Blackout po vyfocení snímku. Jakmile pořídíte snímek, hledáček (nebo výklopný displej) na citelnou chvíli potemní a není vidět nic. Pak se teprve zobrazí vyfotografovaný záběr. Je to tak v nastavení, kdy fotíte jednotlivé snímky. Musím říct, že mě to hodně rozčilovalo. Naštěstí se tato vlastnost dá vypnout - mně se to podařilo tak, že jsem zrušil automatické zobrazování náhledu vyfoceného snímku. Obrázek jsem si v případě potřeby zobrazil manuálně, pomocí tlačítka pro přehrávání. Zmizely tak i "blackouty".

Banding - pod tímto slovem se skrývá problém, na který upozornil renomovaný fotografický server DPreview. Při extrémním prosvětlování hlubokých stínů v programech, jako je např. Lightroom, se u některých snímků z Nikonu Z7 objevily světlé vodorovné čáry či proužky, rušící obraz. Projevují se tak patrně konstrukční prvky snímače související se zaostřováním. Není to jen problém Nikonu Z7, banding se v extrémních situacích objevuje i u mnoha jiných fotoaparátů. Redaktoři DPreview ovšem upozornili na to, že banding nenašli u Nikonu D850, zatímco u Z7 ano. A to může ovlivnit u některých fotografů rozhodování, zda sáhnout raději po zrcadlovce (D850), nebo po bezzrcadlovce (Z7). Já osobně jsem se ovšem s žádným výrazným bandingem u pořízených snímků nesetkal.

Koho tento fotoaparát potěší

Už cena, pohybující se momentálně těsně pod hranicí 90 tisíc korun (za tělo fotoaparátu bez objektivu), napovídá, že to je nástroj pro profesionální fotografy. Měl by se líbit každému, kdo má rád bezzrcadlovky a zejména jejich výtečnou stabilizaci obrazu a tichou elektronickou závěrku. V kombinaci s extrémně velkým rozlišením 45,7 megapixelu se tím otevírají zcela nové možnosti focení. Bude určitě dobrou volbou i pro ty, kdo uvažují o druhém profesionálním těle - protože Z7 je lehčí a skladnější než většina profesionálních zrcadlovek a velmi dobře zastane jejich práci.

A pro koho to nebude nejlepší volba? Troufám si říct, že pro ty, kdo potřebují extrémně rychlé ostření ve tmě - tedy pro sportovní a wildlife fotografy. A z podstaty věci také pro krajináře, kteří pracují s dlouhými expozicemi. Ty totiž obecně velmi namáhají baterii a bezzrcadlovky nemají zdaleka takovou výdrž jako zrcadlovky.

Z mého pohledu, tedy z pohledu fotografa, který má bezzrcadlovky rád, je Nikon Z7 velice dobrý fotoaparát, se kterým se mi pracovalo dobře, intuitivně a výsledná obrazová kvalita mi dělala opravdovou radost.

Vybrané parametry Nikonu Z7