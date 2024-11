Striptérky z venkovských slavností pomohly fotografce do světové síně slávy

Susan Meiselasová

Dokumentární fotografka žijící v New Yorku. Je autorkou cyklů Carnival Strippers (1976), Nicaragua (1981), Kurdistan: (1997), Pandora's Box (2001), Encounters with the Dani (2003), Prince Street Girls (2016), A Room of Their Own (2017), Tar Beach (2020) a Carnival Strippers Revisited (2022). Proslavila se také tím, že dokumentuje problematiku lidských práv v Latinské Americe. Její fotografie jsou součástí severoamerických i mezinárodních sbírek. Meiselasová je od roku 2007 prezidentkou Nadace Magnum Foundation, jejímž posláním je rozvíjet rozmanitost a kreativitu dokumentární fotografie. Velmi zajímavé informace a mnoho fotografií najdete v tomto tiskovém balíčku přímo na autorčině webu susanmeiselas.com/biography pod odkazem Press Packet.