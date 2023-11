Startuje soutěž o nejlepší sportovní fotky roku. Tyto vyhrály loni, kraloval biatlon

Letošní ročník soutěže o nejlepší sportovní fotografie se rozběhl, fotožurnalisté mohou porotě posílat své snímky až do poloviny prosince. Loni v soutěži, jejíž tradice se zrodila v roce 1971, kralovaly snímky biatlonu od fotografa Petra Slavíka. Vítěze ročníku 2022 připomínáme ve fotogalerii.

Jak uvedli pořadatelé, soutěže se mohou zúčastnit jen členové Klubu sportovních novinářů. Pro nečleny je otevřena pouze kategorie Open U23 pro autory do věku 23 let. Uzávěrka přihlášek je 15. prosince.

Letos se oproti loňsku mírně změnil systém soutěže. Nyní budou společně posuzovány jak jednotlivé fotografie, tak série. Fotografové mohou zaslat snímky do následujících kategorií: kolektivní sporty, individuální sporty, portrét, motorismus a Open U23 (jakékoliv snímky z předchozích kategorií od autorů do 23 let).

Jak se uvádí v propozicích soutěže, každý fotograf může zaslat maximálně deset snímků. Jedna série může obsahovat sedm fotografií a počítá se za tři soutěžní snímky. Autor tak může odevzdat maximálně tři série po sedmi fotografiích + jednu samostatnou fotografii (tedy 22 snímků). Soutěžit lze se snímky, které vznikly mezi 1. lednem 2023 a 15. prosincem 2023.

Podrobnější informace je možné najít na webových stránkách Klubu sportovních novinářů (www.ksn.cz).

Výstava se uskuteční na přelomu ledna a února 2024 v Czech Photo Centre v Nových Butovicích, termín je v CPC zamluvený, přesné datum nám CPC sdělí po sestavení ročního plánu výstav.

Porota zasedne počátkem roku 2024 a výstava vítězných fotografií je předběžně naplánována na únor.

Připomeňme, že soutěž o nejlepší sportovní fotografii roku 2022 vyhrál fotograf české biatlonové reprezentace Petr Slavík. Zvítězil se sérií nazvanou Světový pohár v biatlonu 2021-22 a získal cenu, která nově nese jméno oceňovaného fotografa Jaroslava Skály.

Soutěž o nejlepší sportovní fotografii roku navazuje na obnovenou tradici výročních přehlídek, založenou legendami novinářské fotografie v roce 1971. Mezi lety 2001 až 2017 se nevyhlašovala.