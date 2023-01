Lidé zemřou a zbudou jen plastové rybičky. Česká fotografka usiluje o světovou cenu

Osmnáctiletá Natálie Navrátilová je mezi sedmi fotografy, kteří byli nominováni na prestižní Světovou fotografickou cenu v kategorii pro mládež. Odstartoval tak letošní ročník soutěže Sony World Photography Awards. Od ledna do března bude porota v několika vlnách vyhlašovat nominace v dalších kategoriích až po ty nejprestižnější, profesionální. Vše vyvrcholí v dubnu vyhlášením vítězů.

Natálie Navrátilová je nominována na cenu v kategorii Mládež (Youth) společně s dalšími šesti mladými fotografy z celého světa ve věku 12 až 19 let. "Uprostřed léta jsem do nafukovacího brouzdaliště naskládala chaluhy a rybí hračky a vyfotila sourozence ve vodě. Cílem bylo varovat nás před tím, jak by mohl svět vypadat, pokud budeme pokračovat v tom, co děláme: lidé zemřou a zůstanou jen plastové rybičky," píše v popisku k fotografii, která je navržena na ocenění.

Zároveň s nominacemi v kategorii mládeže vyhlásila porota také deset autorů, kteří budou bojovat o ceny v kategorii určené studentům fotografických škol (je označována jako Student).

Vítězové obou kategorií budou slavnostně vyhlášeni v dubnu a jejich oceněné snímky budou vystaveny v rámci výstavy Sony World Photography Awards 2023 v galerii londýnského paláce Somerset House.

Cílem soutěže pro studenty a mládež, do které se letos přihlásilo více účastníků než kdykoli předtím, je pozvednout úroveň studentské a mládežnické fotografie, motivovat další generace fotografů a inspirovat je na jejich fotografické cestě.

Soutěž má několik vln, vyvrcholí v dubnu

Sony World Photography Awards jsou jednou z nejprestižnějších fotografických soutěží na světě. Má velmi široký záběr, proto je rozdělena do tří částí. První je zaměřena na mladé fotografy. Druhá, označovaná jako Open, je otevřena všem a soutěží se tam s jednotlivými snímky. Třetí část, nazývaná Professional, je nejprestižnější a účastní se jí špičkoví světoví autoři umělecké, reklamní i reportážní fotografie. Porota tam hodnotí série snímků. Absolutní vítěz, který získá titul fotografa roku, se vybírá z deseti vítězů kategorií v části Professional.

Nominace v jednotlivých částech soutěže porota oznamuje ve třech vlnách, od ledna do března. Celkoví vítězové všech částí soutěže pak budou slavnostně vyhlášeni 13. dubna během galavečera v Londýně. Soutěž pořádá Světová fotografická organizace (World Photography Organisation) pod záštitou značky Sony.