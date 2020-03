Češi se zahalili do doma vyrobených roušek. A jak ukazují fotografie, které nám poslali čtenáři, dokázali při tom být opravdu kreativní, vtipní i myslet na okolí. V galerii najdete roušky, které lidé ušili nejen pro sebe a své blízké, ale také pro policisty, zdravotníky a další profese v první linii. Zároveň se ukázalo, že slova "sranda musí být" platí - zvlášť v těchto horších časech.

Na výzvu Aktuálně.cz, aby lidé poslali své fotografie v rouškách, přišla záplava snímků. Všem, kdo nám svůj obrázek poslali, redakce velmi děkuje, vážíme si toho, i když jsme třeba právě tu vaši fotku nevybrali.

Díky vám vznikl soubor fotografií, který apeluje na všechny, aby nosili roušky, protože je to opravdu důležité. Zároveň jsou to snímky, které budou za pár let s velkou silou vyprávět o době, kterou právě prožíváme. Ostatně, dokážou to už dnes. Podívejte se, stojí to za to.