Myslivci a lamborghini. Fotky z Moravy nadchly Ameriku, teď jsou k vidění v Praze

Moravští myslivci pózující vedle bílého lamborghini, zametači chodníků v Brně, hasiči z jihomoravských Naloučan. Skupinové fotografie Romana France, typické svým jemným humorem, v poslední době budí velkou pozornost a do své prestižní sbírky si je vybrala i knihovna amerického Kongresu. Nyní jsou k vidění na výstavě v pražské Leica Gallery na výstavě nazvané Grupy.

Roman Franc navazuje na své předchozí práce, v nichž se osobitě prolíná portrétní, dokumentární a inscenovaná fotografie, například na rozsáhlý cyklus Sokolové: věrná garda nebo na sérii absurdně laděných aranžovaných výjevů Moje malé zázraky.

"Nezapírá inspiraci řadou starších děl od amatérských snímků rodinných setkání přes staré fotografie tisíců amerických vojáků sestavených do různých nápisů a obrazů až po skupinové portréty Richarda Avedona nebo Annie Leibovitz," konstatoval kurátor výstavy Grupy Vladimír Birgus. "Největší inspirací je mu však dílo Američana Neala Slavina, který ve svých barevných skupinových portrétech inscenuje lidi před velkoformátovou kamerou někdy až do groteskních situací. Franc se Slavinem navázal osobní kontakt, podílí se na natáčení filmu o něm a snaží se uspořádat jeho výstavu v Česku."

Jak si můžete přečíst v rozhovoru s Romanem Francem, který Aktuálně.cz přineslo v březnu, za svůj první snímek z cyklu Grupy považuje portrét několika set účastníků vzpomínkového Pochodu smíření z Pohořelic do Brna z května 2015, i když by do tohoto souboru bylo možno zařadit i některá starší díla. Poté se skupinový portrét ocitl v centru Francova zájmu. "Autor nejenom intenzivně rozšiřuje počet vlastních fotografií s touto tematikou, ale také o vývoji skupinového portrétu píše disertační práci v rámci svého doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě," konstatuje Vladimír Birgus.

Snímky, které si v poslední době získávají velkou pozornost nejen u milovníků fotografie a odborné veřejnosti, ale také na nejrůznějších sociálních sítích by nevznikly, pokud by jejich autor nedokázal získat důvěru fotografovaných, kteří ochotně spolupracují při pózování podle jeho instrukcí.

"Někdy má koncepci snímků promyšlenou do posledních detailů, jindy zase spontánně reaguje na prostředí, osvětlení nebo na náladu lidí před objektivem," uvádí Birgus. "Vždy však hraje roli režiséra, který autoritativně a přitom přátelsky dává všem zúčastněným najevo, že každému z nich přidělil důležitou roli na umělecky i historicky významné fotografii. A oni mají pocit, že se účastní něčeho výjimečného, něčeho, co navazuje na minulost a co zůstane pro budoucnost."

Ke spolupráci dokáže Roman Franc přesvědčit fotbalisty z ostrůvku Tanna, saunaře a nudisty u řeky Svratky a třeba i desítky důchodců, kteří kdysi pracovali v brněnské Zbrojovce. "Svou roli v tom hraje nejenom respekt před pomalým a těžkopádným, ale důstojným velkoformátovým fotoaparátem na film, ale také invenční obrazová skladba a technická preciznost," vysvětluje kurátor výstavy.



K portrétování některých skupin se Roman Franc opakovaně vrací. Mnohokrát třeba fotografoval hasiče, myslivce či další obyvatele jihomoravské vesnice Naloučany, kteří ho postupně přijali mezi sebe a z vděku, že se jejich portréty dostaly až do Knihovny Kongresu USA, ho jmenovali čestným občanem a členem hasičského sboru. Nevznikají tak jenom skvělé fotografie, ale mnohdy i přátelství.

O výstavě

Roman Franc: Grupy. Leica Gallery Praha, od 27. 4. do 11. 6. 2023. Kurátorem výstavy je Vladimír Birgus. Galerie je otevřena v týdnu od 10 do 20 hodin, o víkendech a svátcích od 11 do 18 hodin.