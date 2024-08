Smyslné fotky pro kalendář Pirelli. Podívejte se s fotografem do zákulisí

Každoročně očekávaný a obdivovaný kalendář Pirelli hlásí letos návrat ke smyslnosti. Módní fotograf a bývalý model Ethan James Green měl o vyznění letošních snímků okamžitě jasno. "Chtěl jsem se vrátit k sexy klasice, tedy k tomu, co si představíme, když se řekne Pirelli," řekl. I proto se před jeho objektivem střídají celebrity a hvězdy současného modelingu.

"Všichni do tohoto života vstupujeme nazí. Je to tak trochu nejlepší způsob, jak zachytit naše pravé já," řekl autor kalendáře Ethan James Green. Svou inspiraci čerpal z předchozích kalendářů Pirelli, například z toho, který v roce 1994 nafotil Herb Ritts a na němž supermodelky 90. let Kate Mossová a Cindy Crawfordová pózovaly nahé na pláži na Bahamách.

On sám si pro focení vybral exotické prostředí Miami Keys. Když svou vizi vysvětlil týmu Pirelli, okamžitě souhlasili. "Chtěli přesně totéž. Bylo to dokonalé," dodal.

Mezi celebritami pózujícími pro vydání 2025 jsou například britská herečka Simone Ashleyová, která se v roce 2022 objevila v žebříčku Forbes 30 pod 30, britský herec John Boyega, francouzský herec Vincent Cassel, italská zpěvačka, herečka a modelka Elodie Di Patriziová, indicko-americká autorka, modelka a televizní moderátorka Padma Lakšmíová nebo britská herečka Jodie Turner-Smithová. Kalendář bude oficiálně představen v listopadu v Londýně.

Fotograf Ethan James Green (34) pochází z Michiganu a nyní žije v New Yorku. Jeho práce se zaměřuje na témata jako současná identita, sexualita a styl. Jeho první kniha Young New York (2019) představila portréty přátel a spolupracovníků, které zachycují rozmanitost queer identity v New Yorku. Jeho druhá monografie Bombshell (2024) narušuje stereotypy o "sexbombě" a vyzývá modelky k tomu, aby vyjádřily vlastní představy o ženskosti a půvabu.

Kalendář Pirelli má za sebou více než padesátiletou historii. Poprvé byl představen v roce 1964. Tiskne se vždy jen v omezeném nákladu a není určen k prodeji, musíte ho dostat. Jeho unikátnost však nespočívá pouze v tom, ale také ve volbě špičkových fotografů a mimořádných fotografiích. Jediný výtisk v České republice je každoročně dražen na podporu Masarykova onkologického ústavu.