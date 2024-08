Tři fotky denně po celý rok. Nečekám na moment, ten moment jsem já a spoušť

Každý den během celého roku vyfotit a uveřejnit minimálně tři fotografie. Přesně to si dal za úkol fotograf Petr Svoreň. Vznikl tak rozsáhlý fotografický deník, nepsaný tužkou, ale digitálně. "Dost cestuju a fotím při přesunu z místa A do místa B, nebo přímo na místě. Nečekám na moment, ten moment jsem já a spoušť, buď teď a tady, nebo nikdy," píše v úvodu své knihy Fotografické každodennosti.

"Pokud chcete vyfotit denně minimálně tři fotografie věcí a dění okolo vás, jste nuceni víc pozorovat okolí," říká fotograf. "My si totiž každodenností moc nevšímáme, jsou až moc běžné, ale já to vidím jinak. Každá fotka je část unikátního dne, odráží místo, náladu, podmínky, možnosti, stav mysli," dodává.

Sám říká, že fotografuje každodennosti, a podle toho nazval také knihu, která vyšla v nakladatelství Nová vlna a symbolicky obsahuje 365 fotografií. Tolik, kolik je dní v roce. "Každodennosti, to je parádní tematická disciplína," říká Svoreň. "Přiznám se, nemám na to, abych fotil třeba série pohřbů, bezdomovců, veřejných WC nebo se tlačil v davu chlapů a v průhledu okolo jejich hlav fotil holku na koberci. To já nejsem. Nemám až tak oblíbená témata, fotím, okolo čeho jdu."

Často fotografuje mobilem, který má člověk stále u sebe, ale pracuje i s digitálními fotoaparáty. "Tím posledním v řadě, který s sebou teď nosím, je Leica Q3. Tu mám rád, je to dáma," vysvětluje.

Vyfotit a zveřejnit tři fotky denně vypadá na první pohled jednoduše, ale není to tak. "Ležíte třeba doma s chřipkou a za týden uveřejníte přes dvacet různých fotek, které nejsou jenom o posmrkaném kapesníku a hrníčku horkého čaje. V zimě je také krize, brzy tma, šedo, depka a ty máš dát na Facebook normální věci. Některý den jsem už opravdu neměl co nabídnout, ale během dne se to vždy nějak vyvrbilo. Bolestnější bylo, když jsem měl za den více fotek, se kterými jsem se chtěl podělit, ale nešlo je do deníku dát všechny. Další den byly nepoužitelné. Deník je prostě deník…" vzpomíná, s čím se potýkal při focení každodenností v letech 2022 a 2023.