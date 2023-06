Očima fotografa: Tak fotí nový Nikon Z8, který chce nahradit úspěšnou zrcadlovku

Mezinárodně oceňovaný fotograf Richard Horák, který obvykle pracuje se zrcadlovkou Nikon D850, vyzkoušel jejího moderního nástupce, který už je bez zrcadla. Nikon Z8 byl představen letos v květnu. Největší rozdíl je podle Horáka v zaostřování, u nové bezzrcadlovky je výrazně modernější, rychlejší a lepší. Najdou se však i věci, ve kterých je stále starší přístroj o něco dál.

Nový Nikon Z8 byl mezi fotografy jednou z nejočekávanějších novinek tohoto roku. Jde o přístroj pro náročné fotografy, kteří touží po maximálních výkonech, ale nechtějí nebo nepotřebují "nejvyšší" vlajkovou loď od Nikonu, tedy model Z9. Pro Aktuálně.cz ho recenzoval fotograf Richard Horák, který s přístroji od Nikonu dlouhodobě pracuje, a může proto dobře porovnat, co nového tato bezzrcadlovka přináší a jak velký je posun oproti oblíbeným profesionálním zrcadlovkám.

"Co mě zatím nejvíce zaujalo, je systém zaostřování. Nikon Z8 ho kompletně převzal od většího bratra, kterým je Nikon Z9," konstatuje Horák. "Oproti zrcadlovce Nikon D850, se kterou všichni většinou zaostřují pomocí jednoho ostřícího bodu, si s bezzrcadlovkou Z8 můžete nastavit volitelné vzory automatického zaostřování. Což znamená, že si můžete nastavit velikost ostřícího obdélníkového pole i jeho orientaci na šířku nebo na výšku. Systém se nenechá oklamat ani různými pevnými překážkami, které se mohou dostat do záběru a které na chvíli zastíní fotografovaný objekt," vysvětluje a dodává, že automatika dokáže zajistit opravdu precizní zaostření.

"Zaostřování jsem zkoušel v mnoha podobách - například i z jedoucí tramvaje na chodce. I s tím si autofokus velice dobře poradil. Můžete si nastavit ostření s automatickým rozpoznáváním člověka, zvířat, ptáků, aut, motocyklů, cyklistů nebo letadel. Dále je možné používat 3D detekci, kde nemusí být označen nikdo a nic a ostřící bod sleduje to, co mu sami určíte," říká Richard Horák.

A jak vychází porovnání legendární profesionální zrcadlovky Nikon D850 a jejího nástupce Nikonu Z8, který už funguje bez zrcadla? "Co se týče váhy, tak rozdíl mezi oběma fotoaparáty je pouhých deset deka, což opravdu není tolik. Model Z8 se skvěle drží, ergonomicky je vyroben famózně, ale váha včetně objektivu není zásadně jiná než u zrcadlovky," porovnává fotograf.

"Pokud byste na bezzrcadlovce Z8 chtěli používat objektivy ze zrcadlovek Nikon, musíte použít redukci (bajonety pro upevnění objektivu se liší, pozn. red.), a tím už se její váha srovná s D850. Baterie u Z8 je stejně velká jako u D850, ale Z8 má přece jen vyšší spotřebu energie než zrcadlovka," konstatuje Horák a podotýká, že pokud fotograf nemá u modelu Z8 často zapnutý displej, není tento rozdíl příliš omezující. "Vlevo vedle hledáčku je šikovně umístěn vypínač displeje, což šetří energii," říká.

Model Z8 je považován za levnější a přitom stále velmi výkonnou variantu k vlajkové lodi Z9. Cenový rozdíl však podle Horáka není zase tak zásadní. "Pokud byste si pro Z8 koupili přídavný bateriový grip (dražší model ho má napevno zabudovaný, pozn. red.), finanční rozdíl mezi oběma modely by se vyrovnal. Váha by byla velmi podobná, a velikost Z8 by byla dokonce ještě větší než u Z9. Nicméně je důležité zmínit, že Z8 nemá některé další funkce, které nabízí Z9, jako je přenos dat přes wi-fi, možnost připojení pomocí ethernetového kabelu, modul GPS a mnoho dalšího," konstatuje fotograf.

Autor fotografie: NIkon Nikon Z 8: Parametry a cena Rozlišení 45,7 Mpx (full frame)

Video: záznam špičkových videí 8K nebo 4K

Snímací frekvence až do 120 snímků za vteřinu

Automatické zaostřování s hlubokým učením: přesná detekce a sledování osob, psů, koček, ptáků, automobilů, motocyklů, jízdních kol, vlaků a letadel.

Hledáček s živým náhledem bez zpoždění, výklopný monitor

Dva porty USB-C a dva sloty pro paměťové karty

Hmotnost 910 g, utěsnění proti klimatickým vlivům zabraňující vniknutí prachu, nečistot a vlhkosti.

Cena těla bez objektivu: 112 990 Kč (vyšší model Z9 přijde na 155 990 Kč).

Všiml si také, že nová Z8 může mít při fotografování do formátu RAW (jde o čistá neupravená data uložená přímo ze snímače) mírně vyšší šum ve stínech a nižší dynamický rozsah ve srovnání se starší zrcadlovkou D850. "To může být důsledek různých technologií senzorů, které byly použity v obou modelech. Je důležité si uvědomit, že i když jsou tyto rozdíly přítomny, stále jde o velmi kvalitní snímky, které nabízejí dobrou úroveň detailů a dynamiky," upřesňuje.

Výborným prvkem Nikonu Z8 (a platí to samozřejmě pro jakoukoliv bezzrcadlovku) je podle Richarda Horáka schopnost vidět okamžitě v elektronickém hledáčku, jak bude vypadat výsledná fotografie. U zrcadlovek to kvůli optickému hledáčku není možné.

Zajímavá je u Nikonu Z8 také rychlost fotografování. "Pokud použijete rychlou CF Express kartu, tak můžete pořídit až 120 snímků za sekundu v RAW formátu, ale kdo by je potom přebíral, že?" ptá se Horák.

Fotograf ve svém hodnocení nového přístroje zmiňuje ještě dvě věci, které na něj zapůsobily: "Většina nových objektivů s bajonetem Z má clonový kroužek, kterým si můžete měnit clonu v reálném čase, a v hledáčku ihned vidíte hloubku ostrosti snímku. A když vyměňujete objektivy, automaticky se uzavře šachta ke snímači, čímž se minimalizuje riziko, že se na něm usadí nečistoty a prach."

Hodnocení Nikonu Z8 pohledem Richarda Horáka

Líbí se

Skvělé a velice rychlé ostření

Elektronický hledáček umožňuje vidět exponovanou scénu tak, jak bude vypadat na finálním snímku

Clonový kroužek na objektivu

Dva porty USB-C

Uzavírání šachty k čipu při výměně objektivu

Nemá problém s extrémně krátkými časy závěrky

Mohlo by být lepší

Vysoká cena, která poněkud stírá rozdíl mezi Z8 a Z9

Vyšší šum ve stínech

Vyšší spotřeba energie

Z8 se zahřívá nejen při fotografování, ale zejména při natáčení videí

Celkové hodnocení: Velmi dobrý, 87 %