Krása pražského jara a mlhy nad Vltavou. Snímky roku fotografa Richarda Horáka

Lídr nové republikánské většiny v americké Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy se v pátek výrazně přiblížil zvolení do čela legislativní komory, když v dalších dvou kolech volby získal na svou stranu většinu dosavadních vnitrostranických odpůrců. Průlom nastal poté, co dva republikánské tábory ohlásily obrysy dohody ohledně ústupků požadovaných rebelující frakcí. Ve 13. kole volby už McCarthymu podle neoficiálních čísel chyběly ke zvolení jen tři hlasy, 14. kolo by mohlo přijít v sobotu brzy ráno SEČ.

Během prvních tří dnů volby nástup republikánského lídra do čela sněmovny blokovala dvacítka členů z jeho vlastní strany, která v 11 po sobě jdoucích hlasováních vyjadřovala podporu jiným kandidátům. Ve 12. kole se však republikánská rebelie scvrkla na sedm hlasujících, v následujícím dokonce na šest.

McCarthy si pro zvolení pravděpodobně bude potřebovat ještě polepšit, neboť při maximální účasti v hlasování si může dovolit ztratit pouze čtyři republikánské hlasy, za předpokladu, že demokrati zůstanou jako ve všech dosavadních kolech jednotní za svým lídrem Hakeemem Jeffriesem. Republikánská strana v listopadových volbách získala 222 ze 435 mandátů a většinu si vzala zpět po čtyřech letech.

McCarthy po 13 kolech volby vyjádřil přesvědčení, že ve čtvrtý den procesu se dočká zvolení. Na dotaz reportéra televize CNN, jak si tím může být jistý, odpověděl slovy: "Protože jsem počítal." Volba byla mezitím přerušena do 22:00 washingtonského času (04:00 SEČ).