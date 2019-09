Nigérie je plná dvojčat. Někde je mají za démony, jinde je oslavují, tvrdí fotografky

Foto: Bénédicte Kurzenová, Sanne De Wildeová, Noor

Počty narozených dvojčat v západní Africe jsou přibližně čtyřikrát vyšší než ve zbytku světa. Fotografky Bénédicte Kurzenová a Sanne De Wildeová podporované agenturou Noor se vydaly tento fenomén popsat a zachytit různorodé vztahy, které zde vůči dvojčatům panují.

V řadě nigerijských oblastí se staví svatyně, ve kterých je uctíván duch dvojčat. Jinde se objevují ovšem zprávy o zabíjení dvojčat, protože jsou považována za zlá. "Symbolické významy se dvojčatům přisuzují na nejrůznějších místech světa. Nikde však víc než v Nigérii," říká Bénédicte Kurzenová a vysvětluje, že se s kolegyní chtěly na celý fenomén podrobně podívat a zdokumentovat ho.

Podpořila je v tom mezinárodní fotografická agentura a nadace Noor spolupracující s firmou Nikon, známá tím, že investuje do nastupující generace fotožurnalistů.

Bénedicte Kurzenová vyzvala kolegyni Sanne De Wildeovou, aby na tématu pracovaly společně. "Mluvila jsem o tom se Sanne, která je nejnovější členkou naší agentury Noor. Její práce se zaměřuje na genetiku a otázku vnímání. Rozhodla se, že se ke mně v Nigérii připojí, a tak všechno začalo do sebe zapadat," říká.

Jejich dvanáctitýdenní cesta začala v sirotčinci v Abúdži, kde se ještě před pár lety objevovaly zprávy o pronásledování dvojčat. Někteří lidé tam na ně stále pohlížejí jako na nebezpečí pro společnost nebo jako na lidi s "divnými schopnostmi".

Naprosto odlišný přístup ke dvojčatům pak fotografky zaznamenaly ve městě Igbo-Ora, které bývá označováno za "domov národa dvojčat" a pořádá Festival dvojčat. Skoro v každém domě se tu najdou aspoň jedna dvojčata a místní lidé to oslavují.

"Nechtěly jsme se zabývat jen tím, jak jsou dvojčata vnímána ze strany společnosti. Chtěly jsme zachytit také jejich vzájemné genetické propojení," říká Sanne De Wildeová. "Bylo to poprvé, co jsme obě takto s někým spolupracovaly, takže to byl ze spousty pohledů experiment. Přesto jsme si hned porozuměly a ve svém individuálním pracovním přístupu jsme se vzájemně doplňovaly," dodává.

"Pro mě je cílem tohoto projektu ukázat složitost kultur i vztahu mezi dvěma lidmi, ať již dvojčaty, rodičem a dítětem, nebo dokonce, jako v našem případě, mezi dvěma fotografy. Doufám, že snímky, které jsme pořídily, tuto dualitu demonstrují. Chtěly jsme také ukázat ohromné možnosti, které nám přináší spolupráce s druhými. Spoluprací s někým, kdo přijde s jiným náhledem a jinou interpretací, se pozmění váš způsob práce a umožní vám nechat se inspirovat novými možnostmi," vysvětluje Sanne De Wildeová.

Vzdělávacím programem agentury Noor každoročně projde přibližně tisíc studentů ve více než sedmdesáti zemích. Obě fotografky pracovaly s plnoformátovými zrcadlovkami Nikon D850 a bezzrcadlovkami Nikon Z7 a s optikou Nikkor.