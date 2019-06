Legenda v Praze: Dokumentoval časy apartheidu, za focení černé dívky byl zatčen

Fotograf Jürgen Shadeberg dokumentoval Jižní Afriku v době apartheidu. Mezi jeho slavnými snímky je mimo jiné i záběr Nelsona Mandely za mřížemi. Za fotografování černošské zpěvačky v bikinách pro obálku časopisu Drum byl dokonce zatčen - na základě zákona, který zakazoval "nemorální" styky mezi lidmi se světlou a tmavou barvou pleti. Nyní jsou snímky této legendy světové fotografie k vidění v pražské Leica Gallery.

Jürgen Schadeberg (nar. 1931) je německý fotograf, který několik desetiletí žil a pracoval v Jihoafrické republice. Pořídil tam nespočet snímků, které jsou dnes považovány za legendární a ikonické, například fotografii Nelsona Mandely hledícího přes mříže věznice na ostrově Robben Island.

Schadeberg se v duchu humanistické fotografie zajímal o osudy obyčejných lidí a o podmínky, ve kterých žijí. K fotografovaným přistupoval s pochopením a respektem, nehledě na barvu jejich pleti.

Do Jihoafrické republiky přijel v roce 1950, kdy mu bylo devatenáct let. V jediném kufru, v němž si vezl všechny své věci, měl také fotoaparát Leica. Do té doby žil v Berlíně. V novém působišti se velmi rychle prosadil jako fotožurnalista.

Schadebergova nestrannost, trpělivost a zvědavost mu daly příležitost fotografovat situace a místa, kam by se kterýkoliv z jeho tehdejších bílých kolegů jen stěží dostal. Pracoval pro časopis Drum a jeho fotky se postupně stávaly kronikou tehdejších událostí v Jihoafrické republice.

Při pořizování snímku pro titulní stranu magazínu Drum byl v roce 1957 dokonce zatčen - společně se zpěvačkou Dolly Rahebeovou. Fotil ji v bikinách na haldách hlušiny poblíž Johannesburgu. Policie to vyhodnotila jako podezřelé jednání a možné překročení zákona o nemorálnosti, který zakazoval sexuální kontakty mezi Afričany a bělochy (viníkům hrozilo několik let vězení).

V roce 1964 musel Schadeberg Jihoafrickou republiku opustit a v dalších desetiletích pracoval jako fotograf na volné noze v Evropě a USA. I pak si ovšem uchoval svůj pravdivý a empatický přístup k práci. Po roce 1985 se mohl vrátit do Johannesburgu, kde završil druhou kapitolu své jihoafrické fotografické cesty. Ta trvala do roku 2007.

V roce 2014 udělilo Mezinárodní centrum fotografie New York Jürgenu Schadebergovi cenu za celoživotní přínos Cornell Capa Lifetime Achievement Award. V roce 2018 ho uvedla firma Leica Camera do své síně slávy. Bylo to ocenění sedmdesáti let jeho práce i neúnavnosti a odvahy, které prokázal.

