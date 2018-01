Nemračte se! Život je zábavný, jen se umět dívat, ukazuje na fotkách Jan Jirkovský

před 4 hodinami

Když odcházím do ulic, nemám představu, kam mě nohy zanesou a co vlastně vyfotím, říká fotograf Jan Jirkovský. Ale ať už vyrazí kamkoliv, můžete se vsadit, že často přinese fotky, nad kterými se budete usmívat a které vám zlepší náladu.

"Po změně pracovního místa jsem stále intenzivně pociťoval nutnost nějakého relaxu. Pravý impulz nastal před třemi lety zakoupením nové zrcadlovky. Po pár měsících hledání sama sebe jsem postupně došel ke zjištění, že na fotografiích potřebuji mít lidi. Zcela jsem propadl kouzlu pouliční fotografie, která tvoří největší část mé tvorby," říká Jan Jirkovský.

Věnuje se také reportáži a sociálnímu dokumentu, pracuje na několika dlouhodobých projektech. "Nejdůležitějším z nich je pro mě fotografování běžného života klientů v centru sociálních služeb Tloskov. Stále častěji se ale věnuji i portrétní fotografii, která mě taky hodně baví," říká.

Jan Jirkovský Čtyřiačtyřicetiletý fotograf z Prahy

Zaměřuje se na pouliční fotografii, reportáž a dokument.

Jeho portfolio najdete na webu 500.px

Sám však zdůrazňuje, že pouliční fotografie (mezi fotografy se jí často říká street) je pro něj číslo jedna. "Tomuto žánru věnuji každou volnou chvilku, kterou na focení mám," vysvětluje.

A co ho na pouliční fotografii fascinuje? "Je to ta naprostá nepředvídatelnost a kouzlo okamžiku. Když odcházím do ulic, tak nikdy nemám ani představu, kam mě nohy zanesou a co vlastně vyfotím. Miluji courání po městě a objevování nových zákoutí. Pozoruji lidi a odhaduji jejich chování, které se snažím zachytit na snímcích. Moje fotografie jsou většinou vychozené, jen málokdy se zdržuji na jednom místě a čekám na záběr," popisuje svůj fotografický styl práce.

S fotografováním začal Jan Jirkovský těsně před třicítkou. Stal se členem 1ČKFA Nekázanka, kde se naučil základy. "S fotoklubem Nekázanka jsem se zúčastnil mnoha výstav, mapových okruhů a různých soutěží. Následovalo několik společných výstav s Pavlou Vrbovou a dalšími," říká fotograf. Pak následovala několikaletá přestávka a před třemi lety se k fotografování zase vrátil.

"Velkou školu a mnoho rad při mých začátcích mi dali hlavně František Dostál, Miroslav Jodas a Emil Vejvoda, jejichž práce a hlavně přístupu k začátečníkům si dodnes velice vážím, a nikdy jim za to nepřestanu být vděčný," vysvětluje muž, jehož oblíbenými autory jsou také Václav Chochola, Karel Ludwig, Zdeněk Tmej, Miroslav Hucek, Karel Cudlín a mnoho dalších. Ze světových autorů je to jednoznačně Elliot Erwitt, což je nakonec poznat i z fotek, které najdete v galerii u tohoto článku.