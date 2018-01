Začíná nový ročník soutěže Czech Nature Photo, fotky lze posílat do poloviny února

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Do nového ročníku fotografické soutěže nejlepších snímků přírody Czech Nature Photo se budou moci zájemci přihlašovat již od čtvrtka 18. ledna. Vyhlášení výsledků, o nichž bude rozhodovat odborná porota, a s tím spojené předání cen je plánováno na 19. dubna. Vloni se nultého ročníku soutěže zúčastnilo téměř 500 fotografů, kteří přihlásili více než tři tisíce snímků.

"Pilotní ročník Czech Nature Photo ukázal, že snímky přírody tvoří silnou stránku domácí fotografické scény. Také zájem návštěvníků o navazující výstavy předčil naše původní očekávání. Do soutěže se budou moci fotografové tentokrát přihlašovat až do 18. února," říká Veronika Souralová, ředitelka Czech Nature Photo.

Práce českých a slovenských fotografů zachycující přírodu jak v Česku, tak kdekoliv jinde ve světě bude možné od čtvrtka 18. ledna posílat prostřednictvím www stránky https://www.czechpressphoto.cz/cnp/.

Letošní ročník soutěže Czech Nature Photo bude rozdělen do osmi základních kategorií. Letošní novinkou je speciální kategorie Příroda v Praze, kterou vyhlašuje Magistrát hlavního města Prahy. Kromě ní se bude jednat o již osvědčené kategorie Bezobratlí, České zemědělství a venkov, Český les, Plazi, obojživelníci a podvodní život, Ptáci, Savci a Zvířata v lidské péči.

Vedle toho se bude také nově soutěžit o nejlepší fotografii české přírody.

Nominace v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeny ve čtvrtek 12. března. Letošní porota, která bude pracovat pod vedením fotografa Michala Krauseho, bude mít mezinárodní zastoupení - španělského biologa a excelentního fotografa přírody Javiera Aznara Gonzáleze de Ruedu.

Z českých porotců to budou například Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha, Petr Bambousek, mimo jiné držitel ocenění z prestižních soutěží Wildlife Photographer of the Year, Sony World Photography Awards a Czech Press Photo, a dále pak také Václav Šilha, jehož aktuální výstava Na vlnách fotografie začne v galerii Czech Photo Centre již ve čtvrtek 18. ledna.

"První letošní výstava, která se v Czech Photo Centre koná, důstojně předznamenává samotné zahájení nového ročníku Czech Nature Photo. Václav Šilha je respektovaným a oceňovaným fotografem nejen u nás, ale i v zahraničí. Současně s tím je spoluautorem hned několika knih, jež zachycují přírodu různých koutů naší planety," dodává Souralová.

Vloni se do soutěže Czech Nature Photo přihlásilo 467 autorů. Odborná porota vybírala z celkem 3 140 snímků. Letos proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 19. dubna v prostorech Czech Photo Centre, kde se také od 5. dubna do 13. května uskuteční výstava nominovaných a dalších vybraných fotografií aktuálního ročníku soutěže. Výstava bude poté k vidění také na dalších místech po celé České republice.