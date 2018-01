100 tisíc fanoušků na Instagramu. Český fotograf Tomáš Havel okouzlil sociální sítě

před 6 hodinami

Znáte zpěváka Tomáše Kluse nebo biatlonistku Gabrielu Koukalovou? Samozřejmě, jsou to ve svém oboru celebrity. A znáte fotografa Tomáše Havla? Na Instagramu má stejně jako Klus nebo Koukalová kolem 100 tisíc fanoušků. Fotí krajiny a během několika let se jeho práce objevila v mnoha publikacích. Kromě toho se zabývá reklamní fotografií. V rozhovoru říká, že tu pravou fotografickou vášeň objevil během první velké cesty do Norska.

Tomáši, na svých stránkách píšete, že jste již jako dítě toužil po tom, něco tvořit, začal jste tedy fotografovat už jako malý?

Obrazem to začalo, ale tím papírovým. Mnoho let jsem aktivně kreslil, snad díky tomu jsem se naladil na umělecký svět, a když jsem se dostal k fotce, byla mi mnohem bližší než jiným začátečníkům. První zrcadlovku jsem měl asi v šestnácti letech a od té doby se fotce věnuji aktivně. Od té doby ale ještě nikdy nenastala chvíle, kdy bych si řekl: ,,Budu fotograf." Zkrátka se to stalo, vyplynulo to a já jsem za to moc šťastný.

Dokáže vás cestovatelská fotka jako taková uživit? Nebo je to planý sen všech fotografů přírody?

Krajinářská fotka a cestovaní neuživí masy, ale uživit může. V současném on-line světě je to jednodušší, než bývalo. Funguje prodej printů, presetů či tvorba tutoriálů. Určitě ale stále platí, že ideální stav je kombinace krajinářské fotky a spolupráce s dalšími subjekty. Z důvodu studia vysoké školy je pro mě celá situace sice trochu složitější, ale snažím se rozložit si čas tak, abych nic nezanedbal.

Když jste začínal fotit, jak jste se ve fotografii vzdělával?

V začátcích to bylo formou pokus omyl, překvapivě to docela fungovalo. S rozvojem internetu pak pomocí tutoriálů, inspirací od jiných fotografů, získáváním rad apod. S formálním vzděláním v oblasti fotky jsem se setkal až na vysoké škole.

Jakou fototechniku dnes používáte a jaká ohniska jsou vaše nejoblíbenější?

Používám Canon EOS 6D, mezi objektivy je můj současný favorit Canon 16-35mm f/4L IS USM. Jeho ostrost je geniální. Obvykle u mě vždy vítězí široká ohniska, můj oblíbený je také Samyang 14mm f/2,8, který používám především na hvězdnou oblohu.

Kdy jste v sobě objevil vášeň pro cestování a potřebu být v souladu s přírodou?

Jsem z Vysočiny, přírodu mám v srdci od narození, jinak to tady nechodí. Nepamatuji si rok, kdy bych necestoval. Díky rodině jsem se už jako malý dostal do různých koutů světa a zamiloval si to. Jezdili jsme do hor pod stan, daleko od měst a hotelů. To mi zůstalo dodnes.

Na vašem Instagramu nenajdeme klasická instagramová místa z klasických úhlů pohledu, podle čeho si tedy vybíráte lokace?

V dnešní době je to hodně těžké. Když jsem před několika lety projížděl Norsko, bylo to jednoduché, fotil jsem tam, kde se mi líbilo, nemusel jsem takové otázky řešit. Teď je jiná doba a i mě čas od času pohltí mainstream. Snažím se ale cestovat pomalu, díky tomu můžu místo lépe poznat a prozkoumat, pak je větší šance, že objevím něco neznámého, třeba jen pár kilometrů od proslavené destinace.

Slovník pojmů Print - profesionálně tištěná fotografie Preset - přednastavený styl úpravy fotografií Tutoriál - podrobný videonávod Influencer - uživatel internetu, který dokáže s využitím vlastního obsahu, svých vazeb a velikosti svého publika ovlivnit chování dalších uživatelů na internetu i mimo něj. Instastories - oddělnená součást aplikace Instagram umožňující uživatelům sdílet fotky a videa na omezený časový úsek.

Je nějaké místo, které vám vzalo dech více než ostatní?

To je určitě Senja, norský ostrov ležící dobrých pár set kilometrů nad polárním kruhem, kde se zastavil čas.

Cestujete sám?

Jen velmi výjimečně. Nepopírám, že samota je v jistém smyslu velmi obohacující, ale podle mě je super mít s sebou parťáka. Hory umí být drsné, ve dvou je cesta příjemnější.

Jezdíte za fotkou, anebo je to primárně o cestování?

Dříve to bylo pouze o cestování, pak se k tomu přidala fotka. Prošel jsem si fází, kdy se mi hodnoty úplně otočily a jezdil jsem jen pro snímky. Naštěstí se mi podařilo najít rovnováhu, nyní cestuji hlavně za dobrodružstvím a poznáním, ale je pravda, že fotka určuje časový harmonogram dne. Cesty, při kterých hraje i teď fotka hlavní roli, jsou ty pracovní.

Jak často vyrážíte během roku na cesty a jak je plánujete?

Je to hodně spontánní. Mám obvykle jen pár cest, které jsou naplánované několik měsíců dopředu. Musím se částečně podřídit studiu, takže když mám pár dní čas, jedu. Někdy si cestu naplánuji ze dne na den, někdy si řekneme: Jedeme na jih, a zbytek se (ne)řeší po cestě. Vždy si stanovíme cíl cesty - fotky, konkrétní hora nebo cesta jako taková.

Kam vás zavede vaše další cesta?

,,Plánuji" spontánní lednový trip do Alp s partou přátel. Jeden, dva, možná tři dny.

Když se podívám na vaše fotografie na Instagramu, uvidím u vašeho profilu ohromující číslo 100 000 sledujících, jak se vám to podařilo?

Začal jsem ve správný čas. Na Instagram jsem se připojil v jeho úplných začátcích a to mi pomohlo vybudovat širokou základnu "followers".

Sledují vás spíše čeští, nebo zahraniční uživatelé?

Moje publikum je převážně ze zahraničí, ale jsem vážně rád, že na poměr toho velkého čísla sledujících tam je i mnoho Čechů.

Jakou roli pak hraje množství sledujících a jejich národnost (ČR vs. zahraničí) při spolupráci s různými značkami?

Rozhodně určující. Záleží na požadavcích brandů. Nelze to dobře zobecnit, protože jde o konkrétní záměry a cíle, podle toho se pak vybírá ideální influencer. Může mít jen pár tisíc sledujících a pro danou značku být ten správný. Je to velký boom a jsou firmy, které mají tuhle strategii zvládnutou na jedničku, a jsou firmy, které s tím bohužel neumí vůbec pracovat.

Jak na svém profilu firmy prezentujete, aby to nebylo příliš okaté?

Maximálně tuto formu reklamy omezuji, snažím se ji eliminovat. Pokud na spolupráci dojde, musí to být opravdu perfektní značka, které věřím. Pak je např. označím na fotce.

Jak vnímáte roli influencerů v dnešní společnosti?

Zodpovědnost především. Měli by být racionální a víc než na vlastní zisk hledět na přínos pro společnost, tedy pro svoje sledující. Jejich vliv je neskutečný a brandy si to dobře uvědomují. Cílovka bohužel méně.

Jak se vlastně instagrameři stali instagramery?

Díky vzrůstající oblibě téhle aplikace, je to jednoduše trend, životní styl.

Co je podle vás tím nejdůležitějším pro úspěšnou komunikaci/sebeprezentaci na Instagramu?

Na tohle téma se píší knihy. Je to nejčastější otázka, kterou dostávám. Instagram je pro mě ideální stále se aktualizující portfolio a snažím se k němu i tak přistupovat. Zásadní je přemýšlet nad obsahem, který na sociální síť plánujete zveřejnit. Komunikovat s fanoušky, podporovat ostatní umělce a vždy ocenit pozitivní ohlasy, které se vám dostávají.

Co si myslíte o užívání jednotného presetu pro sjednocení fotek a dogmatické ladění mřížky?

Evidentně to na uživatele funguje. Pro mě je to něco, co tvořím přirozeně, automaticky, protože jako autor mám svůj osobitý styl.

V čem jsou podle vás dobré Instastories?

Primárně ulehčili instagramovým profilům od ,,odpadních" fotek. Poslední dobou se ale jedná o jeden z největších marketingových nástrojů.