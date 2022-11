Mihotavé okamžiky pravdy. Fotografka ovlivněná šintoismem získala prestižní cenu

Její snímky zachycují záblesky každodenních výjevů a odrážejí koloběh života i jeho křehkost. Japonská fotografka Rinko Kawauchiová se díky nim stala známou po celém světě a nyní obdržela také prestižní světové ocenění za celoživotní přínos od Světové fotografické organizace. Ocenění převezme na začátku příštího roku v Londýně během vyhlášení Sony World Photography Awards 2023.

Rinko Kawauchiová je jednou z nejvýznamnějších japonských fotografek současnosti. Narodila se v roce 1972, fotografovat začala v době, kdy jí bylo 19 let. Původně pracovala jako fotografka pro reklamní agenturu, poté se ve svém tokijském ateliéru soustředila na vlastní tvorbu. Mezinárodní pozornost si získala v roce 2001 po vydání tří fotografických knih Utatane, Hanabi a Hanako.

Kawauchiová je ovlivněna šintoismem, podle kterého má vše svého ducha nebo energii. Proto také trpělivě a empaticky zaznamenává všední objekty: mihotavé světlo odrážející se v zrcadle, ruce splétající nitě, sluneční paprsky pronikající korunami stromů.

Její fotografie jsou přirovnávány ke krátkým japonským básním známým jako haiku, které často reflektují širší význam nebo pravdu. Úsporný vizuální styl Kawauchiové funguje podobně a dodává zdánlivě malým okamžikům váhu a význam. "Snažím se vytvářet umělecká díla, která mně samotné pomáhají blíže zkoumat zážitky, které prožívám, i to, na co se dívám," říká fotografka.

Více než dvacet snímků oceněné autorky bude k vidění na výstavě Sony World Photography Awards 2023, která se od 14. dubna do 1. května 2023 vrací do londýnského Somerset House. Výběr, který sama sestavila, zahrnuje více než dvacet let její kariéry včetně nejznámějších sérií Illuminance (2011), Aila (2004), Utatane (2001) a Ametsuchi (2013).

"Ocenění vnímám jako uznání mé práce a jako povzbuzení pro mou další práci," uvedla Kawauchiová. Cenu za mimořádný přínos fotografii uděluje Světová fotografická organizace (World Photography Organisation) osobě nebo skupině osob, které z celosvětového pohledu významně ovlivnily fotografické médium. Ocenění bývá někdy přirovnáváno k fotografické obdobě filmařských Oscarů.