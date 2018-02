Fascinující tvář festivalů Burning Man. Fotky Marka Musila připomínají svět z filmů o šíleném Maxovi

před 5 hodinami

Postapokalyptické výjevy, jemný písek, kam se podíváš. 75 tisíc lidí, kteří si užívají bezmezné svobody v nevadské poušti. Festival Burning Man má ohromné charisma. Fotograf Marek Musil poutavě zachytil jeho atmosféru a snímky jsou nyní k vidění v pražské Leica Gallery i ve výpravném katalogu.

Přední český módní a reklamní fotograf Marek Musil se ve své volné tvorbě zaměřil na fenomén amerického festivalu Burning Man, který se koná od druhé poloviny 80. let uprostřed nevadské pouště, přesněji v lokalitě Black Rock Desert.

S fotoaparátem navíc navštívil i nejznámější odnože festivalu, a to Midburn v Izraeli a Afrikaburn v Jihoafrické republice. Nyní máme možnost nasát svobodomyslnou atmosféru festivalů v obsáhlém fotografickém triptychu World on Fire.

Zakladatel Larry Harvey se snažil, aby filozofie Burning Mana vycházela z principu svobody, individuálního sebevyjádření, osobní zodpovědnosti a základních ekologických principů, kdy po sobě návštěvník nezanechává žádnou negativní stopu.

Nedají se zde použít peníze a všechno potřebné k několikadennímu přežití je nutné si přivézt a po skončení akce zase odvézt. Za 30 let existence se Burning Man vyvinul v celosvětový umělecký fenomén, který každý rok přitáhne víc než 75 tisíc lidí z celého světa.

Festival vychází z koncepce dočasné autonomní zóny pro setkávání lidí bez předsudků, kde mohou společně sdílet nevšední zážitky a pocit volnosti. Na obrovské ploše vyschlého nevadského jezera jsou volně rozesety umělecké instalace a skulptury, ke kterým se dostanete kličkováním mezi písečnými víry a bouřemi.

Atmosféru dokreslují mnohdy bizarní masky, kostýmy návštěvníků, polonahé dívky a alegorické vozy vyzdobené dle kreativity majitele. Celkový dojem a vizualita festivalu nejsou nepodobné postapokalyptické sci-fi Šílený Max (Mad Max), ovšem s vlídnější a svobodomyslnější psychosociální atmosférou. Burning Man tradičně končí spálením všech dřevěných instalací,což festivalu také dalo jeho jméno.

Marek Musil předkládá subjektivní dokument z místa, kde ještě svoboda dýchá z plných plic a fungování společnosti je založeno na myšlence soudržnosti, respektu k lidem i přírodě. U některých snímků vysledujeme oko reklamního profesionála, ale nechybí zde ani spontánní dokumentární náhled do zákulisí festivalu a portrétní fotografie. To vše ve vyváženém atraktivním mixu, ve kterém se mísí zrnka písku s pozitivní atmosférou svobody a tolerance.

Leica Gallery Prague vydává k tomuto výstavnímu projektu v rámci svého vydavatelství také reprezentativní katalog.



O autorovi

Marek Musil (* 1974) je současný český vizuální umělec. Jako módní a reklamní fotograf si vytvořil velmi osobitý styl, který svou působivostí inspiroval mnohé reklamní agentury. Neúnavné hledání autenticky silného výrazu v profesionální práci ho přirozeně vedlo k umělecké fotografii.

Rebel s moravskou krví a světonázorem spoluutvářeným během doby, kdy pobýval v nejrůznějších zemích Evropy a severní Afriky, na Blízkém východě, v Izraeli i v tolik milovaném New Yorku a vlastně celých Spojených státech, dnes žije v Praze. Fotí pro většinu tuzemských módních a lifestylových magazínů i reklamních agentur. Přesto stále zůstává na zemi, rockerem s fantazií a sny, který si pomalu, ale jistě naplňuje svoje touhy po autenticitě zachyceného momentu i jeho intenzitě.

O výstavě

World on Fire | The Burning Man Collection by Marek Musil

Kurátor: Jan Kunze

Vernisáž: 1. 2. 2018, 19 hod.

Termín konání: 2. 2. - 8. 4. 2018

Pořádá: Leica Gallery, Praha

Otevírací doba: po-pá 10-21, so-ne 14-20