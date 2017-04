Zákulisí módních přehlídek. Snímky Marka Musila odhalují to, co bývá divákům obvykle skryto

před 34 minutami

Z muzikanta, který v 90. letech podlehl hudebnímu stylu grunge, se během několika let stal uznávaný český módní fotograf. Již sedm let se věnuje focení zákulisí Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Výběr ze souboru Catwalk - módní molo, dokonalost a krása můžete do 10. května vidět v kavárně pražské Leica Gallery.

Marek Musil (1974) má na české módní scéně stabilní místo. Jeho cesta k fotografii však nebyla úplně jednoduchá. V 90. letech hrál na bicí v rockové kapele. Srdce ho ale táhlo jiným směrem. Touha po změně se spojila s jeho koníčkem, fotografováním lidí kolem sebe. V roce 1998 dal definitivní sbohem muzice a s kamarádem odjel fotit do Izraele. Po třech letech se vrátil domů, ale po krátké zastávce se vydal do Ameriky, kde se dostal do světa módní fotografie.

Svou dráhu fashion fotografa zahájil v New Yorku, kde se živil focením módních testů pro různé agentury. Naučil se řemeslu, dokázal skvěle spolupracovat s návrháři, produkčními týmy a agenturami a pozvolna dospěl k focení pro módní magazíny.

Nakonec se opět vrátil do Čech, kde se díky dobrému portfoliu poměrně snadno dostal do módního světa. Dnes pracuje sám, na volné noze. Již sedm let fotí pro přední české módní a lifestylové magazíny a reklamní agentury.

Jako módní a reklamní fotograf si vytvořil osobitý styl a silný vztah k umělecké fotografii, který je zjevný právě v jeho fotografiích ze zákulisí Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Málokdo tuší, co se odehrává předtím, než modelka vstoupí na přehlídková mola. Všudypřítomný shon a nervozita jsou běžnou součástí života v zákulisí. Nejlepší návrháři, modelky, vizážisté a kadeřníci se potkávají na jednom emocemi pulzujícím místě. Projekt vystavovaný v Leica Gallery to všechno zachycuje.

Soubor začal vznikat spontánně v roce 2011. Z pár neplánovaných zákulisních snímků, které vznikly jen tak mimochodem, se postupně stal několikaletý projekt. Fotograf zvolil černobílý pohled. Jeho snímky nepůsobí šokujícím, jinotajným ani vyumělkovaným dojmem. Jsou prostě opravdové a citlivé.

Výstava Marek Musil: Catwalk - módní molo, dokonalost a krása Kde Kavárna Leica Gallery, Praha Kdy Do 10. května

autor: Romana Marie Jokelová