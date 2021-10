Léto, voda, lodě. Milovali jsme je už v době Vlasty Buriana a kazakových plavek

Voda, léto a lodě, to je prostě český fenomén. Není divu, že zasáhl i populárního komika Vlastu Buriana nebo skvělé fotografy Ladislava Sitenského a Viléma Heckela. A co byly ty kazakové plavky? Měly horní díl a ve 30. letech je nosili muži, kteří byli tak konzervativní, že u vody nechtěli odhalovat hruď. O tom všem a o mnoha dalších věcech vypráví nová fotokniha Naše léto, voda, lodě.

Nová fotografická publikace volně navazuje na předchozí knihu Naše hory, lyže, sníh, která vyšla v loňském roce. Za oběma stojí významný český fotograf Herbert Slavík, který je autorem koncepce, editorem a shromáždil také fotografie a textový materiál.

"Narodil jsem se u vody a celé dětství jsem trávil blízko Vltavy a slavného 'háfnu' v Podolí, kterému dominuje legendární klubovna prvního Českého Yacht Klubu, založeného Josefem Rösslerem-Ořovským," vypráví Slavík, co ho motivovalo, aby se pustil do knihy o vodě a vodáctví. "V dětství jsem potkával legendy Jana Brzáka-Felixe, Božu Karlíka, Vladimíra Syrovátku, Václava Kozáka a další legendy. Aktivním vodákem jsem se nestal, ale voda mne přitahovala a stále přitahuje jako fotografa," dodává.

Svou roli sehrálo určitě i to, že většinu významných akcí měl doslova před domem. "Fotil jsem pravidelně primátorky, vodní slalomy, první závody windsurfů mezi pražskými mosty i otužilecký vánoční memoriál Alfreda Nikodéma u Národního divadla. Dodnes nevynechám žádnou příležitost, abych na vodě nebo u vody fotil, v posledních letech například s dnešními úspěšnými olympioniky Jířou Prskavcem, Pepou Dostálem, Vávrou Hradilkem," konstatuje Herbert Slavík.

Když loni vydal publikaci o horách a lyžování, měl celkem jasno, čím by chtěl pokračovat. "Vodáctví je u nás možná ještě větší fenomén než lyžování. Proto jsem zhruba před rokem začal pracovat na knize Naše léto, voda, lodě se stejnou koncepcí jako předtím s horami. Během skládání knihy se ukázalo, že je to téma tak široké a materiálu bylo tolik, že největší problém byl, co z knihy vyřadit," říká fotograf a poznamenává, že i proto je kniha o dvacet stran rozsáhlejší než ta loňská.

Publikace obsahuje na dvě stě fotografií, mnoho zajímavostí z historie, silné příběhy i rozhovory. Na textech se podílelo dvanáct autorů, většinou známých sportovních novinářů a historiků. Ozdobou knihy jsou opět fotografie špičkových fotografů - například Viléma Heckela, Ladislava Sitenského, Oldřicha Straky, z pozdějšího období pak Jiřího Koliše, Vojty Písaříka, Miroslava Martinovského, či Oldřicha Karáska. K těm se pak přidávají současné atraktivní záběry Jana Kasla zachycující extrémní kanoistiku v podání Vavřince Hradilka nebo snímky jachtařských regat od Pavla Nesvadby.

O knize:

Naše léto, voda, lodě

Herbert Slavík a kol. Vydalo nakladatelství WWA Photo v říjnu 2021. Pevná vazba, rozměr 285 x 240 x 28 mm, celkový rozsah 264 stran. Kniha už je v prodeji, cena se v knihkupectvích obvykle pohybuje kolem 630 Kč.