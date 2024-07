Místo snu americká bída. Fotky USA v předvečer 2. světové války

Foto: Jack Delano, Library of Congress, Farm Security Administration - Office of War Information photograph collection

Lidé žijící po velké hospodářské krizi v naprosté chudobě. Sotva přežívající zemědělci. Klienti za mřížemi psychiatrické léčebny. Ženy, které vyrábí bombardéry, protože muži jsou na frontě. Fotograf ukrajinského původu Jack Delano rozhodně nefotografoval zářivé pozlátko takzvaného amerického snu. Letos 1. srpna uplyne 110 let od jeho narození. Ve fotogalerii přinášíme výběr z jeho snímků.

Jack Delano je jedním ze slavných fotografů, kteří dokumentovali důsledky velké hospodářské krize a počáteční roky druhé světové války. Pracoval v té době pro federální úřad Farm Security Aministration (Správa zemědělského zabezpečení), který se po začátku války proměnil v Kancelář pro vojenské informace (Office of War Informations).

Delano se narodil 1. srpna 1914 ve Vorošilovce na Ukrajině jako Jakob Ovčarov. V roce 1923 jeho židovská rodina emigrovala do Spojených států. Byl velmi talentovaný a v USA studoval výtvarné umění a hudbu. První fotoaparát si pořídil během studijní cesty do Evropy.

Nejprve fotil těžký život amerických horníků

Fotografie ho pohltila a od počátku se orientoval na dokumentování života a podmínek, za kterých žili chudí lidé. Jedním z jeho prvních projektů byla studie popisující práci horníků dobývajících černé uhlí v Schuylkill County v Pensylvánii.

Jack Delano poslal některé fotografie z této série Royi Strykerovi, který pracoval pro federální úřad Farm Security Administration. Úkolem této instituce bylo pomáhat zemědělcům, kteří se v důsledku velké hospodářské krize dostali do vážných potíží, a zároveň také dokumentovat jejich situaci. Právě na této dokumentaci práce se podílela řada vynikajících amerických fotografů, mimo jiné třeba Dorothea Langeová nebo Walker Evans.

Když je "americký sen" v nedohlednu

Strykerovi se Delanovy snímky líbily a nabídl mu práci pro Farm Security Adminstration. Delano pak cestoval po celých Spojených státech a pracoval na sociálním dokumentu, který byl zaměřen na životy a osudy lidí pracujících v zemědělství. Mnozí z nich žili ve velké chudobě a zdálo se velmi nepravděpodobné, že by se jim někdy v životě mohl splnit "americký sen".

V Evropě v té době propukla 2. světová válka a 7. prosince 1941, kdy Japonsko napadlo americký přistav Pearl Harbor, dorazila i do USA. Organizace Farm Security Administration brzy poté změnila pole působnosti. Nebylo už v zájmu válčící země ukazovat potíže, se kterými se potýká. Změnila se v Kancelář válečných informací (Office of War Informations). Jejím cílem pak byla válečná propaganda - tedy demonstrovat, jak jsou Spojené státy silné a co všechno tamní lidé dokážou.

Změnila se tak i témata, která fotografové pracující pro tuto instituci zpracovávali. Nově se zaměřovali například na válečný průmysl, vojenský výcvik a na roli žen, které dokázaly nahradit bojující muže na jejich pracovních místech v továrnách.

Narukoval do letectva, po válce žil v Portoriku

V roce 1943 nastoupil Delano do amerického letectva a sloužil v jižním Pacifiku. Během působení v armádě pokračoval v dokumentování svých zážitků a v natáčení a fotografování toho, co viděl.

Po válce se usadil v Portoriku. Okouzlilo ho už v roce 1941, kdy tam byl pracovně jako fotograf. Byl fascinován a zároveň znepokojen podmínkami, které na ostrově viděl. Tvrdil, že nikdy předtím nespatřil tak velkou chudobu a nesetkal se zároveň s tak laskavými lidmi.

S manželkou pracoval na ministerstvu školství, kde také produkoval filmy. K mnoha z nich dokonce napsal hudbu, protože nebyl jen fotograf, ale také vystudovaný hudební skladatel. Řadu svých děl vytvořil pro Portorický symfonický orchestr, psal ovšem i balety, komorní skladby a sbory. Podílel se také na vzniku několika dětských knih a s přáteli založil v Portoriku vzdělávací televizní stanici WIPR, financovanou z veřejných prostředků.

Více než 16 tisíc skvělých fotografií

Jack Delano zemřel v Portoriku v roce 1997 ve věku 83 let. Jeho fotografie, které vytvořil pro americký úřad Farm Security Administration, jsou volně dostupné ve sbírkách Knihovny amerického Kongresu. Při tvorbě fotogalerie u tohoto článku jsme pečlivě prošli více než 16 tisíc jeho snímků.

Fotografie, které vznikly pro Farm Security Administration a pro Office of War Informations, spadají podle knihovny amerického Kongresu mezi volně dostupná díla, klasifikovaná jako Public domain.