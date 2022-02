Krakonošovy sochy: 34 fotek ledového království mezi Lysou horou a Vrbatovou boudou

Je to unikátní příležitost vidět kousek Krkonoš, kam se v létě nesmí. Oblast pod vrcholem Lysé hory je v létě zavřená, turistická stezka tudy nevede. V zimě je to jinak - na Lysou je možné vyjet lanovkou a od ní vychází trasa vhodná pro skialpinisty i běžkaře. Pokud vyjde počasí, nádherná procházka z Lysé hory k Vrbatově boudě stojí za to.

Lysá hora v Krkonoších leží v první zóně národního parku a zima je jediné období, kdy se tam může turista legálně dostat. Určitě to stojí za to - hlavně v době, kdy námraza vytvoří z horské kleče mezi Lysou, Kotelským sedlem a Růženčinou zahrádkou nádherné ledové sochy. Z Rokytnice nad Jizerou jezdí až nahoru čtyřsedačková lanovka (její aktuální provoz najdete na stránkách skiareálu Rokytynice). Je to druhá nejdelší taková v Česku a jediná, kterou se dá dostat do první zóny národního parku. Procházka z Lysé k Vrbatově boudě není nijak namáhavá, nejsou tam prudká stoupání, a pokud vyjde počasí, naskýtají se během ní krásné výhledy. Bez lanovky se na Lysou dostat nedá, jedině na běžkách. Aktualizujeme proto fotogalerii pořízenou před třemi roky, aby se mohli milovníci hor pokochat alespoň pohledem na obrazovku počítače či mobilu. 1:38 Sníh, kam jen oko dohlédne. Projeli jsme se s rolbařem na sjezdovce v Rokytnici nad Jizerou | Video: Tomáš Vocelka