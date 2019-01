před 5 hodinami

Stačí pár minut chumelenice nebo jemný sněhový poprašek - a v centru Prahy už to lidé vnímají jako téměř malý přírodní div. V posledních letech se to stává jen výjimečně. Maximálně párkrát za zimu. Horalům z Jeseníků, Šumavy nebo z Krkonoš to může připadat legrační, ale ze sněhu se v Praze stává taková malá exotika. Pojďte se na ni podívat na 31 fotkách, které vznikly tento čtvrtek a pátek.