Krakonošovy sochy: 34 fotek ledového království mezi Lysou horou a Vrbatovou boudou

Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 88,8 miliardy korun více, než do něj odvedla. Z celkové sumy takzvané čisté pozice tvoří 23,5 miliardy korun příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU). Tyto peníze Česko obdrželo koncem loňského září. Bez této sumy je rozdíl mezi příjmy z EU a odvody do EU 65,3 miliardy korun. Uvedlo to ministerstvo financí (MF). Předloni takzvaná čistá pozice činila 85,4 miliardy Kč.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 Česko do konce roku 2021 zaplatilo do rozpočtu EU 743,3 miliardy korun a získala z něj 1,71 bilionu korun. Od vstupu do unie tak celková čistá pozice země činí 961,5 miliardy korun. Při započtení příjmů z NGEU činí čistá pozice 984,3 miliardy korun.