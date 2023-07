Lidé na okraji očima Kevina V. Tona: Maruška pomáhala u nejhorší letecké katastrofy

Maruška žila se svým přítelem na ulici. "Jednou mi vyprávěla, že v sedmdesátých letech jako mladá zdravotní sestra pomáhala u nejhoršího leteckého neštěstí na našem území, v pražském Suchdole – nikdy tu hrůzu nedokázala vytěsnit," říká fotograf Kevin V. Ton. Snímky lidí, kteří podobně jako paní Maruška žijí na okraji společnosti, teď budou k vidění v Boskovicích, na jeho doposud největší výstavě.

Výstava nazvaná Parallel - Life on the Edge začíná v Muzeu regionu Boskovicka 7. července a potrvá do 21. srpna. Její vernisáž je součástí jedenatřicátého ročníku kulturního festivalu Boskovice, který kombinuje hudbu, vizuální umění, divadlo i další umělecké formy. V rámci festivalu se také uskuteční komentovaná prohlídka s autorem, a to v sobotu 8. července ve 13:30.

Fotografický dokument, který vypráví o životě lidí na okraji společnosti, patří obecně k největším projektům fotografa Kevina V. Tona. Pracuje na něm už řadu let a za snímky popisující jednotlivé příběhy už získal několik významných ocenění. Výstava v Boskovicích bude doposud největší, kterou kdy měl. K vidění tam bude na devadesát velkoformátových fotografií.

"Snímky vystavené v Muzeu regionu Boskovicka vypráví o paralelním světě. Často procházíme kolem, je od nás vzdálený třeba jen metr, a přesto si neuvědomujeme jeho existenci," říká Kevin V. Ton. Jeho cílem je tentokrát více upozornit na existenci tohoto jiného světa těsně vedle nás než na jednotlivé příběhy lidí, kteří ho obývají.

Snímky z cyklu Parallel vznikly v Praze - a to především v trojúhelníku mezi prvním, sedmým a osmým obvodem. K mnoha osudům, o kterých výstava vypráví, patří i ten Maruščin, zmíněný v úvodu.

"Marušku jsem osobně znal sedm, možná osm let, ale potkával ji na ulici daleko dřív. Většinou tichou, usměvavou, vždycky se svým o poznání mladším přítelem. Jednou mi u ohně vyprávěla, že jako mladá zdravotní sestra pomáhala u nejhoršího leteckého neštěstí na našem území, v pražském Suchdole v polovině sedmdesátých let, kdy o život přišly desítky lidí - nikdy tu hrůzu nedokázala vytěsnit," vypráví Kevin V. Ton.

O tom, proč přesně zůstala na ulici, se už nejspíš nedozvíme. "Jednoho listopadového dne loňského roku pro ni její pouliční přátelé zavolali sanitku. Bylo jí skutečně zle, oboustranný zápal plic, přesto do špitálu odjet nechtěla. Nakonec se nechala přemluvit - a to bylo naposled, co jsme ji viděli. V pozdních večerních hodinách odešla na věčnost. Vzhledem k jejímu statusu bezdomovce, době pandemické a lockdownu se s ní její přítel s nejbližšími kamarády mohli rozloučit až po dlouhých pěti měsících, na prvního máje následujícího roku," říká fotograf.

Z projektu, který se zaměřuje na lidi na okraji, by postupem času měla vzniknout i fotografická kniha. "Už na ní pracuji, ale kdy bude hotová, ještě nedokážu odhadnout," říká Kevin V. Ton.

Další fotografovu práci můžete sledovat na jeho webových stránkách Kevin-v-ton.com, kde jsou také uvedeny odkazy na jeho sociální sítě.