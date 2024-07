Tajemné výjevy z venkova v USA. Fotky mají tísnivou náladu filmových hororů

Jeden z nejslavnějších současných amerických fotografů Gregory Crewdson o svých snímcích říká, že to jsou filmy zhuštěné do jediného obrazu. Strnulé postavy před objektivem jsou vším, jen ne ztělesněním amerického snu. Setkávají se s nevysvětlitelnými jevy, bojují se samotou, izolací i tísnivými momenty jako ze snů. Crewdsonova retrospektivní výstava je nyní k vidění ve vídeňské Albertině.

Gregory Crewdson (*1962) využívá od poloviny osmdesátých let reálie malých amerických městeček jako kulisy pro fotografované scény. Záhadné výjevy často vyvolávají v divácích otázku, zda je na fotografiích zachycena skutečnost, nebo fikce. Odpověď je taková, že Crewdson při jejich vytváření pracuje podobně jako filmový režisér: vše v obraze je pečlivě zorganizováno a rozmístěno, aby vznikly fotografie, které odrážejí lidskou izolaci a často také propasti ve společnosti.

Velká retrospektivní výstava ve vídeňské Albertině, která potrvá až do 8. září, představuje návštěvníkům celkem devět souborů, které vznikly v průběhu posledních pětatřiceti let. Vše začíná ranou tvorbou z let 1986 až 1988. Jde o snímky z Crewdsonova absolventského projektu na Yale School of Art, ve kterém zachytil obyvatele městečka Lee ve státě Massachusetts v jejich domovském prostředí. Už tam se sobě vlastní lehkostí transformuje reálná místa v tajemné scenérie, které zobrazují předměstí prodchnuté náladou úzkosti a izolace.

Všechno, jen ne "americký sen"

Mezi vystavenými pracemi je také Crewdsonova velmi známá série Soumrak (Twilight), která vznikala mezi lety 1988 a 2002. Scény, připomínající filmové záběry, zachycují lidi, kteří jsou ve svém každodenním životě konfrontováni s nevysvětlitelnými jevy. Fotografie, které Crewdson označuje jako "jednosnímkové filmy", obsahují četné odkazy na klasické malířství a populární kulturu.

Působivé, tajemné velkoformátové obrazy ze série Pod růžemi (2003-2008) se zase zabývají izolací a odcizením lidí od jejich okolí.

Nejnovější dokončený soubor Eveningside (2021-2022) se od většiny Crewdsonovy produkce odlišuje černobílým provedením. Zobrazuje neheroický obraz stejnojmenného fiktivního městečka. Crewdsonova aranžmá důmyslně umisťují protagonisty do prostoru osvětleného jako ve filmech noir s typickými motivy, jako jsou například výkladní skříň a zrcadlo.

Společně se soubory Borová katedrála (Cathedral of the Pines, 2013-2014) a Zatmění můr (An Eclipse of Moths, 2018- 2019) představuje Eveningside závěrečnou část trilogie, jejímž prostřednictvím autor zkoumá sociální úpadek společnosti zcela vzdálené americkému snu.

Fotografuje, jako by točil film

Crewdsonovým velkoformátovým snímkům předcházejí měsíce plánování a vznik se podobá natáčení filmu - včetně toho, že se do přípravy zapojuje kromě fotografa celý štáb dalších lidí - od castingových specialistů přes kostyméry a výtvarníky až po technické pracovníky (například osvětlovače). Crewdsonova práce pak vrcholí rozsáhlou obrazovou postprodukcí, během které skládá výsledné výjevy z mnoha různých předem připravených fotografií.