Fotosoutěž Prostor zná nominace na vítěze, oceněné snímky představí na výstavě

Jak čeští fotografové vnímají prostor a jak ho dokážou zachytit? Ukáže to výstava snímků ze soutěže vyhlášené na toto téma. Vítězné práce, které vybírala renomovaná porota (jejími členy byli například český fotograf Karel Cudlín nebo česko-švýcarská fotodokumentaristka Iren Stehli), budou od 25. června vystaveny v kavárně Národní technické knihovny v Praze.

"Zadání fotosoutěže na téma prostor bylo podobné tomu, s čím se setkávají studenti fotografie na středních i vysokých školách. Téma přitom vyšlo ze samotného názvu kavárny Prostoru_, která má perfektní možnosti pro větší výstavní projekty," konstatovala kurátorka kavárny a fotografka Martina Houdek.

Výstava Prostor Výstava fotografií ze soutěže

Vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy: 25. června 2019 v 19.30

Trvání výstavy: do 6. září

Kde: Cafe Prostoru_ v budově Národní technické knihovny

Vstup: zdarma

Z pohledu fotografů jde o výborný prostor, kde už se odehrála řada zajímavých výstav. Neutrálně šedé zdi a moderní architektura s fotografiemi výborně ladí, a navíc jde o místo, které žije a neustále tam přicházejí lidé.

"Snímky do soutěže zaslalo celkem 62 autorů. Mnoho fotografií porotu zaujalo, a proto se rozhodla rozšířit výstavu i do horního patra kavárny, kde se běžně nevystavuje," vysvětluje kurátorka. Výstava začne 25. června a celkem zde budou k vidění práce dvanácti fotografů. "Budou to jak jednotlivé fotografie, tak dvojice nebo soubory snímků," říká Martina Houdek. "Snímky vytiskli ve FotoŠkoda a patří jim za to velký dík, bez jejich vstřícnosti by výstava nebyla možná," dodala kurátorka. Během zahájení výstavy budou také vyhlášeni tři vítězové, bez udání pořadí.

Nominovaní autoři, jejichž práce budou vystaveny, jsou:

Jana Doležalová, Kristýna Erbenová, Jiří Felcman, Jiří Feld, Martin Havlíček, Kateřina Hončová, Vladimíra Kotra, Jakub Kruliš, Vladimír Lacena, Ondřej Pechal, Angelika Pruchová, Patrik Sláma.