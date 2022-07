Polární záře i vesmírné kolize. Toto jsou nejlepší astronomické snímky roku 2022

Krásy polárních září, tajuplné mlhoviny v hlubokém vesmíru i neobvyklé pohledy na povrch Slunce a Měsíce. To vše přináší nejlepší astronomické snímky roku, které postoupily do finále mezinárodní soutěže Astronomy Photographer of the Year 2022, pořádané britskou Královskou observatoří v Greenwichi. Nominované záběry si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Porota soutěže letos hodnotila přes tři tisíce snímků od amatérských i profesionálních fotografů ze šedesáti sedmi zemí světa. Mezi pracemi finalistů najdeme například záběr obrovského Měsíce v úplňku, který se rýsuje za věží v britském Glastonbury nebo pohled na zářící Mléčnou dráhu nad nejvýše položenou dálnicí světa. Porotu také velmi zaujala jedna z nejpodrobnějších amatérsky vytvořených fotografických map jižního pólu Měsíce nebo snímky komety Leonard, objevené v lednu 2021. Soutěž Astrofotograf roku (Astronomy Photogapher of the Year) letos vstoupila už do čtrnáctého ročníku a její porotu tradičně tvoří experti ze světa umění a astronomie. Vítězové devíti soutěžních kategorií, dvou zvláštních cen a celkový vítěz budou vyhlášeni během online ceremoniálu ve čtvrtek 15. září. Vítězné snímky pak budou od soboty 17. září vystaveny v britském Národním námořním muzeu. Práce vítězů a finalistů vyjdou také v knize. Více o soutěži: Oficiální stránky soutěže Astronomy Photographer of the Year: rmg.co.uk/shortlist

Stránky Royal Observatory Greenwich: rmg.co.uk/royal-observatory

Instagram: @royalmuseumsgreenwich #APY14

Facebook: /royalmuseumsgreenwich