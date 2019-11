Fascinující snímky běžného života v USA. Daniel Šperl vydal knihu Amerika

Český fotograf a kameraman Daniel Šperl jezdil do USA fotografovat dvacet let. Teď svou dlouhodobou práci uzavřel a vydal knihu Amerika, která zachycuje tamní běžný život.

Potkáte-li někde Daniela Šperla, určitě bude mít po ruce letitý fotoaparát a několik kazet s kinofilmem. Pokud pracuje na svých dlouhodobých projektech, digitálně nefotí. Zůstává věrný klasickému fotografování, se kterým kdysi začínal.

Dalším typických rysem jeho práce jsou opravdu dlouhodobé projekty. Na jednom tématu pracuje třeba dvacet let. Bylo to tak i v případě knih Japonsko a Homo Pragensis. Právě nyní uzavřel další z nich. Tentokrát je zaměřená na USA a nese název Amerika.

"V USA jsem poprvé fotografoval v roce 1998. Byl jsem tehdy na východním pobřeží a bylo to těsně poté, co jsem dokončil studium na FAMU," říká Daniel Šperl, který se živí jako kameraman a fotografování si chrání jako své hobby. "Tehdy jsem tam byl zhruba tři týdny a zamiloval jsem si to. Města jako New York, Philadelphia nebo Washington mě okouzlila."

V roce 2000 do USA vyrazil podruhé a strávil tam půl roku. "Kniha je sestavena ze snímků pořízených během pěti nebo šesti cest do USA, které jsem absolvoval za posledních dvacet let," vysvětluje fotograf. Zdaleka však nezůstal jen u amerických velkoměst. "Nejdelší dobu jsem strávil v malých amerických městečkách, jako je například Sonoma, Santa Rosa nebo Petaluma, která se nacházejí severně od San Franciska. S fotoaparátem jsem také projel velkou část vnitrozemí," říká. " říká.

"Je to oblast, kde je hodně vinic a dodneška se tam odráží kultura hippies, která se právě v těchto místech zrodila. Lidé jsou tam naprosto v pohodě, líbila se mi lehkost bytí, otevřenost a přátelskost, které tam panují," vypráví fotograf a přiznává, že přeorientovat se po návratu domů na atmosféru panující v Česku pro něj bývalo složité. "Myslím, že mě do USA nejvíce lákají právě ti lidé a pak samozřejmě i krajina a podnebí. Vždycky jsem se odtud vracel jako z lázní," konstatuje.

Vstřícnost Američanů k cizincům popisuje na příběhu, který sám prožil v jednom z menších měst v USA. Zrovna fotil na místním festivalu jablek, což byla pro tamní obyvatele velká společenská událost. Přišel k němu muž, pochválil mu fotoaparát a ptal se, co ve městě dělá. "Vysvětlil jsem mu, že jsem v USA na delší návštěvě a že zrovna v jejich městečku chodím jednou či dvakrát týdně na výuku angličtiny."

Když muž zjistil, kam český fotograf na výuku chodí, jen kroutil hlavou. "Proč nechodíš raději na univerzitu?" ptal se. "Na to nemám peníze," zněla odpověď.

"On mi pak řekl, že má na univerzitě na starost zahraniční studenty a že zařídí, co je potřeba. A tak jsem během jednoho setkání dostal na ulici stipendium - náhodou, bez jakéhokoli doporučení. Celé to tam fungovalo až neuvěřitelně pohádkově," vzpomíná Daniel Šperl.

Kniha Amerika samozřejmě není první možností, jak Šperlovy snímky z USA vidět. "Od druhé návštěvy jsem průběžně dělal dílčí výstavy. Při přípravě knihy jsem tak už měl některé fotografie ověřené, že fungují," vysvětluje. V publikaci je však i řada snímků, které ještě na žádné z výstav nebyly.

"Nechávám ty věci dozrát. Příprava knihy je dlouholetá věc," vysvětluje autor. A jestli se Amerika za těch dvacet let změnila? "Myslím, že se změnil můj pohled na ni," říká fotograf. Největší změnu pocítil v New Yorku. "Měl jsem možnost poznat ho ještě před pádem věží v roce 2001. Když jsem se tam vracel v roce 2003, tak z původně barevného extravagantního města bylo šedivé místo. Byla to neuvěřitelná změna. Lidé se najednou báli cizinců, panovala tam určitá nervozita. Ale když jsme odletěli na západní pobřeží, nic takového jsem nezaznamenal. A během následujících let se do New Yorku původní atmosféra postupně vracela."

V porovnání s jeho dalšími knihami se Amerika vyznačuje nejsubjektivnějším pohledem. "Pustit se do tohoto tématu je docela těžké, protože ho fotila spousta skvělých fotografů. O americké fotografii jsem sám psal teoretickou práci a samozřejmě jsem si uvědomoval, že je tam spousta skvělých autorů, se kterými se člověk nemůže srovnávat ani je kopírovat. Snažil jsem se to dělat po svém a doufám, že když si někdo prohlédne mou knížku, uvidí můj rukopis," konstatuje Daniel Šperl.

O knize