Cestovatelskou soutěž Hanzelky a Zikmunda vyhrála fotka ze Srí Lanky

Čeští hokejisté porazili ve svém druhém utkání na mistrovství světa hráčů do 18 let Německo 7:1 a připsali si první výhru do tabulky skupiny A. Dvěma góly se na vítězství svěřenců trenéra Jakuba Petra podíleli Eduard Šalé a Vojtěch Hradec, tři body za gól a dvě asistence nasbíral Jakub Dvořák.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let ve Švýcarsku:

Skupina A (Porrentruy):

Česko - Německo 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Židlický (Šimek, Dvořák), 11. Šalé, 14. Šalé z trest. střílení, 21. Dvořák (Felcman, Fábry), 24. Hradec (Dvořák, A. Jiříček), 26. Hradec (Kučera, Matějíček), 59. D. Petr (Jecho, Eichler) - 57. Brandl (Bicker, Homann). Rozhodčí: Cadieux (Kan.), Eriksson (Švéd.) - Dalsgaard (Dán.), Durmis (SR). Vyloučení: 8:4, navíc Tropmann (Něm.) 5 min. a do konce utkání. Využiti: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 787.

Sestava ČR: Hrabal - A. Jiříček, Kočí, Matějíček, Dvořák, Vochvest, Skok, Eichler - Židlický, Felcman, Štancl - Šimek, D. Petr, Šalé - Jecho, Holinka, Csabi - Fábry, Hradec, Kučera - Adámek. Trenér: Jakub Petr.